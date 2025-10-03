Беременная Муцениеце без прикрас: звезда раскрыла свой вес и рассказала о состоянии накануне родов

Актриса Агата Муцениеце подробно рассказала об изменениях в фигуре накануне третьих родов.

36-летняя звезда сериала "Закрытая школа" раскрыла свой вес на последних месяцах беременности.

"На данный момент вес 68,400 кг, свой путь беременности я начинала с весом 56 кг! Итого +12 кг пока что. На спорт у меня сил нет", — призналась актриса.

Муцениеце также отметила, что в первые месяцы беременности пыталась поддерживать активность, но со временем предпочла не нагружать себя физически и не следовать строгим ограничениям в питании. Она не стала скрывать, что заниматься собой ей мешает лень.

Напомним, актриса ждёт ребёнка от супруга, музыканта Петра Дранги. До этого она состояла в браке с коллегой Павлом Прилучным. Этот союз завершился скандальным разводом. После тяжёлого расставания актриса с настороженностью относилась к новым отношениям, поэтому новость о её романе с известным аккордеонистом стала неожиданностью даже для близкого окружения.

Впервые пара появилась вместе в декабре 2024 года на премьере фильма "Братья". Поцелуй Муцениеце и Дранги на красной дорожке мгновенно привлёк внимание зрителей: одни сомневались в искренности чувств, другие же заметили настоящую химию и искру между ними.

Со временем стало очевидно, что это не мимолётное увлечение. Агата познакомила Петра с дочерью Мией, а он её — со своими родственниками. Этот шаг стал явным проявлением доверия и серьёзного подхода к отношениям. Сама Муцениеце рассказала, что их знакомство произошло летом 2024 года по видеосвязи благодаря общей подруге — модельеру Олесе Шиповской.

В мае 2025 года на одном из мероприятий журналисты заметили на безымянном пальце актрисы изысканное кольцо с крупным бриллиантом. Слухи о помолвке мгновенно разлетелись, а ювелирные эксперты оценили украшение примерно в пять миллионов рублей. Некоторые издания сообщили, что этот жест стал негласным подтверждением серьёзности намерений Дранги.

В конце августа Агата и Пётр официально зарегистрировали брак. Свадьба прошла в камерной обстановке — без лишнего шума и массовых репортажей. Торжество состоялось в центре Москвы, в живописной локации Императорского яхт-клуба, а первую брачную ночь молодожёны провели в отеле с видом на Кремль.

Церемония получилась символичной: в разгар клятв пошёл дождь, а затем на небе появилась радуга. Гости восприняли это как красивое знамение, словно сама природа благословила союз актрисы и музыканта.