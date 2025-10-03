Хуже, чем Пи Дидди: почему Ким Кардашьян подала иск против бывшего бойфренда Рэя Джея

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:16
Шоу-бизнес

Американская предпринимательница и блогер Ким Кардашьян подала иск против бывшего возлюбленного, рэпера Рэя Джея, на фоне громких обвинений в вымогательстве. 

Модель Ким Кардашьян
Фото: Фан-аккаунт Ким Кардашьян ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Ким Кардашьян

Экс-партнер звезды реалити обвинил Ким и её мать, Крис Дженнер, в вымогательстве и заявил, что якобы против них готовится федеральное расследование.

"Федералы идут. Это хуже, чем Пи Дидди", — драматично отметил Рэй Джей.

Мать и дочь не остались в стороне: они подали на него иск за клевету. Их адвокат Алекс Спиро отметил, что ранее семья не реагировала на подобные слухи, однако столь "дикое и крайне серьезное обвинение" нельзя было оставить без ответа.

С рэпером Кардашьян поддерживала отношения с 2003 по 2006 год. Их роман был крайне нестабильным: пара неоднократно расходилась и сходилась вновь. В 2007 году, уже после окончательного разрыва, в интернете появилось откровенное видео с участием экс-возлюбленных. Несмотря на скандальный характер публикации, репутация Ким не пострадала — напротив, этот резонанс только способствовал росту её популярности и вывел карьеру на новый уровень.

После серии недолгих романов Ким всерьёз увлеклась игроком в американский футбол Крисом Хамфрисом. Вскоре после начала отношений пара решилась на брак, однако этот союз продлился всего 72 дня. Гораздо больше времени у них ушло на оформление развода и урегулирование имущественных вопросов — процесс занял два года. Позднее Крис признался, что короткий, но весьма скандальный брак оказал негативное влияние на его спортивную карьеру.

Интересно, что Кардашьян начала новый роман с рэпером Канье Уэстом ещё до официального развода с Хамфрисом. Канье и Ким обнародовали свои отношения в апреле 2012 года. В июне 2013 года у пары родилась дочь Норт, а в следующем году они сыграли пышную свадьбу. Всего у знаменитостей четверо детей: две дочери и два сына.

Первое серьёзное напряжение в отношениях Кардашьян и Уэста возникло в 2021 году. Тогда музыкант, столкнувшись с обострением биполярного расстройства, признался, что просил жену сделать аборт во время её беременности первенцем. Впоследствии рэпер опубликовал серию скандальных сообщений в социальных сетях, направленных против супруги и её семьи. Несмотря на это, Ким поддержала Канье на презентации его нового альбома, появившись на стадионе в свадебном платье.

Рэпер неоднократно пытался восстановить отношения с избранницей: публично извинялся и даже купил новый особняк, чтобы быть ближе к Кардашьян и детям. Однако все его усилия оказались тщетными, и в марте 2022 года пара официально оформила развод.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
