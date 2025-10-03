Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яну Троянову* объявили в международный розыск: из-за чего актрису ищут по всему миру

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова* объявлена в международный розыск. Об этом сообщили представители Следственного комитета России в Telegram-канале.

Актриса Яна Троянова
Фото: ВК-аккаунт Яны Трояновой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Яна Троянова

Следком РФ завершил расследование уголовного дела против звезды. 

"Расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой завершено. Она объявлена в международный розыск", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что её заявления были направлены на унижение чести и достоинства людей.

Напомним, в конце лета актриса была оштрафована на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Причиной штрафа стали её публикации в соцсетях без соответствующей маркировки.

Кроме того, в декабре прошлого года суд в Москве заочно арестовал Троянову*.  На данный момент она находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что писателя Дмитрия Быкова** заочно приговорили к семи годам колонии.

* признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** признан Минюстом РФ иностранным агентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
