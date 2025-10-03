Станислав Садальский шокирован: запрет МИДа Латвии стал темой его ироничного поста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актёр Станислав Садальский отреагировал на запрет МИДа Латвии на его въезд в прибалтийскую страну.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не прошёл мимо сообщения министра иностранных дел Латвии Байбы Браже о запрете ему пересекать границу с Латвией на неопределённый срок.

"Не знаю, как теперь жить с этим. В ответ на запрет Байбы, принимаю решение: так и быть, пусть приезжает ко мне. На неопределенный срок. Я разрешаю!" — написал актёр в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР признался, что ему всегда нравилась Латвия. Он назвал эту страну "витриной Советской империи". Сейчас, по его мнению, она превратилась в "задворки Европы".

Садальский выяснил, что нынешняя глава МИД Латвии является обладательницей значка ГТО, который получила в период существования Советского Союза. 

Ранее МИД Латвии опубликовал "чёрный" перечень из 35 россиян, которым теперь запрещен въезд в страну. Среди них оказались представители шоу-бизнеса, журналисты и общественные деятели.

В число персон нон грата вошли певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, народная артистка России Надежда Бабкина, заслуженный артист России Александр Маршал и актриса Полина Агуреева.

Под ограничения также попали телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская и другие.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
