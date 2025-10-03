Сын Михаила Круга стал счастливым мужем: кто его избранница и какова их история любви

1:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Круг, сын легендарного автора-исполнителя Михаила Круга, сообщил радостную новость — он женился.

Фото: Инстаграм Александра Круга by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Александр Круг с женой

Артист отметил, что в 23 года встретил человека, который полностью изменил его жизнь. Избранницей певца стала стилист Ульяна Сытинова.

"Она сделала меня самым счастливым", — признался артист.

По словам Александра, они с супругой решились на важный шаг — создать семью, где будут поддерживать друг друга и вместе нести ответственность.

"Мы самые счастливые друг с другом и хотим делиться этим с людьми", — добавил он.

Круг также обратился к своим поклонникам с пожеланием.

"Любите друг друга! Влюбляйтесь и делайте сумасшедшие поступки ради своей второй половинки", — отметил участник "Фабрики звёзд".

Теперь, по словам артиста, начинается новая страница их жизни.

"Начинается род Кругов! И начинается он именно с нас", — сказал Александр.

Он подчеркнул, что имя его супруги звучит особенно гордо.

"Ульяна Круг — звучит гордо. Уверен, у нас всё впереди, и скоро вы услышите о нас ещё больше", — поделился своими надеждами на будущее певец.

Как стало известно, Круг и Сытинова поженились еще два месяца назад — 1 августа. Их знакомство произошло в декабре 2024 года в программе "Давай поженимся!".

О своих отношениях пара впервые открыто заявила в конце февраля: тогда Александр поделился в блоге романтическим видео, где нежно обнимает возлюбленную, а она целует его. Тот же ролик опубликовала и девушка.

Уже в июне артист сделал предложение руки и сердца. Он попросил любимую выйти за него замуж во время их совместного отдыха в Таиланде.