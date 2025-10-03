Собчак показала, кто здесь главный: журналисты получили ответ на критику фото с Деппом

Ксения Собчак оказалась в центре обсуждений после публикации фотографий с Недели моды в Париже. Журналистка, активно участвующая в культурной жизни Европы, поделилась снимками с мировыми звёздами, включая Джонни Деппа и Наталью Водянову. Однако реакция части российских СМИ оказалась неоднозначной — коллеги заподозрили Собчак в том, что она "подлавливает" знаменитостей ради хайпа. В ответ на эти комментарии телеведущая выступила с жёстким опровержением и обратилась к журналистскому сообществу в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Париж, подиумы и закулисье

Неделя моды в Париже давно считается главной площадкой для демонстрации новых коллекций и знаковых встреч. Туда съезжаются дизайнеры, модели, стилисты и знаменитости со всего мира. Присутствие российских представителей на подобных мероприятиях всегда вызывает особый интерес.

Ксения Собчак не ограничилась лишь показами: ей удалось попасть за кулисы, где она пообщалась с известными личностями и попала в объективы камер вместе с Натальей Водяновой, Джонатаном Андерсоном, Джонни Деппом и другими гостями индустрии.

Именно эти кадры стали поводом для саркастических публикаций в СМИ. Некоторые журналисты сравнили её с телеведущей Ксенией Бородиной, которую часто критикуют за пристрастие к фотографиям со звёздами.

Ответ на критику

В личном блоге Собчак резко высказалась в адрес коллег, обвинив их в предвзятости и искажении фактов.

"Я не очень понимаю, что значит "подловила"? С одними я давно дружу, с Мишель Лами знакома лет 10, сегодня вот на ужин иду, с Джонатаном делала два больших события в Москве, когда он только пришёл в Loewe. "Подлавливаю" я только вас, коллеги, на желтизне и вранье", — заявила Ксения Собчак.

Для неё очевидно, что отношения с иностранными звёздами — это не случайные встречи, а результат многолетнего общения и совместных проектов.