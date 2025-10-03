Когда шутка о колбасе звучит как приговор: Григорий Лепс заговорил о прощании с эстрадой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Один из самых узнаваемых артистов российской сценыГригорий Лепс — неожиданно заговорил о возможном завершении своей карьеры. Как сообщает EADaily, народный артист России признался, что годы активных выступлений подходят к концу и он уже думает о том, как именно завершить долгий творческий путь.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

"До окончания моей карьеры осталось не так-то и много лет. Ну сколько я ещё смогу работать? Может быть, от силы лет десять", — сказал Григорий Лепс.

Эта фраза заставила задуматься и поклонников, и музыкальных критиков: действительно ли российская эстрада вскоре может потерять одного из самых ярких её представителей? Сам певец отметил, что после активной творческой жизни может наступить период забвения.

"А на кефир с докторской колбасой мы всегда найдём", — добавил Лепс.

Артист стал известен в 90-х годах благодаря уникальному голосу и особой подаче. Его песни "Рюмка водки на столе" и "Я счастливый" до сих пор остаются народными хитами. За годы карьеры Лепс выпустил десятки альбомов, собирал стадионы и гастролировал по всему миру. Его творчество отличает эмоциональность, сочетание шансона и рока, а также колоритная сценическая энергетика.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
