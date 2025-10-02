Скандал вокруг Аллы Пугачёвой: почему суд вернул иск юриста Трещева к Примадонне

Савёловский суд Москвы рассмотрел иск против певицы Аллы Пугачёвой от адвоката Александра Трещева.

Певица Алла Пугачёва

Савёловский районный суд столицы принял к производству исковое заявление юриста Александра Трещева против Аллы Пугачёвой. По мнению адвоката, певица в своих высказываниях оправдывала терроризм. В иске он требует, чтобы артистка публично опубликовала опровержение и возместила моральный ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей.

Позже стало известно, что суд вернул исковое заявление Трещева, связанное с комментариями Пугачёвой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, сообщает ТАСС. Согласно закону, подобные дела в большинстве случаев должны подаваться по месту жительства ответчика.

Изначально иск был зарегистрирован Савёловским судом Москвы, однако пока оставлен без движения.

Поводом послужило интервью Аллы Борисовны журналистке Екатерине Гордеевой*. Трещев утверждает, что воспринял отдельные слова певицы лично и расценил их как порочащие его честь и достоинство.

По словам юриста, Пугачёва в интервью позволила себе сомневаться в решениях главы государства, негативно высказывалась в адрес армии и силовых структур, при этом положительно отзываясь о Джохаре Дудаеве.

Трещев уточнял, что подал исковые заявления сразу в два суда. При этом он подчеркнул, что себе намерен оставить лишь 1 рубль, а остальную сумму компенсации направить в федеральный бюджет — на поддержку ветеранов.

