Оксана Самойлова удивила Париж: 3 эффектных выхода на Неделе моды

Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова продемонстрировала кружевное бельё и мини-платье на Неделе моды в Париже. 

Блогер Оксана Самойлова
Фото: Инстаграм Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова

37-летняя звезда интернета, которая недавно проводила время с Еленой Перминовой и Кристиной Романовой в Милане, отправилась в Париж, чтобы посетить мероприятия Недели моды. Супруга рэпера Джигана поделилась в соцсетях снимками и видео, показав, как наслаждается атмосферой модной столицы.

Во время поездки Оксана продемонстрировала сразу несколько эффектных выходов. В одном из них она появилась в полупрозрачном кружевном топе в бельевом стиле, дополнив образ трикотажной юбкой и массивной цепью вместо ремня.

В другом выходе Самойлова предстала в белом вязаном платье с ажурными деталями, которое гармонично сочеталось с ботфортами в тон. Третий наряд — ультраоблегающее мини-платье-комбинация, подчеркнувшее её фигуру.

На одном из светских мероприятий звезда сфотографировалась с модельером Доменико Дольче, сооснователем культового бренда Dolce & Gabbana, а также встретилась с известным fashion-фотографом Германом Ларкиным.

Ранее многодетная мама и неожиданная гостья модных показов успела посетить шоу Iceberg в Милане, где также представила свои стильные аутфиты. В этом сезоне среди гостей Миланской недели моды заметили и певицу Люсю Чеботину, которая прилетела на дефиле Roberto Cavalli.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
