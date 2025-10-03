Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мыши рыдают и бегут: дегтярный барьер сохраняет тюльпаны даже в самый голодный сезон
Больше не будете покупать в магазине: рецепт нежной домашней рикотты — нужны всего три ингредиента
Подводный бегун среди пернатых: чудо природы, скрытое в быстрых горных реках — крылья вместо лап
Новые автомобили в России: рынок пополнился кроссоверами, пикапами и электрокарами
Последний крючок: когда разрешат ловить воблу в Каспии и на Волге — названы сроки
Энергия уходит вместе со стейком: какие скрытые болезни запускает резкий отказ от мяса
Мини, вуаль, накидка: фата 2025 ломает стереотипы о свадебных аксессуарах
Когда собака смотрит в глаза слишком долго: долгий взгляд питомца может означать больше, чем кажется
Зимой видишь всё, кроме дороги? Эти лайфхаки убирают запотевание быстрее антифриза

Секрет похудения Адель: как склонная к полноте певица смогла стать стройняшкой и удержать результат

1:53
Шоу-бизнес

Несколько лет назад британская певица Адель удивила публику феноменальным похудением. Теперь поклонников артистки волнует вопрос, как ей удалось добиться столь поразительного результата. 

Певица Адель
Фото: Фан-аккаунт певицы Адель ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Адель

Звезда, ранее склонная к полноте, в рекордные сроки похудела на 45 килограммов, что вызвало массу обсуждений и вопросов публики. Сама Адель объясняла лишний вес своим нестабильным эмоциональным состоянием. Однако позже она взяла себя в руки, начала активно заниматься спортом и благодаря регулярным тренировкам кардинально преобразилась.

По словам артистки, цель была не только в том, чтобы сбросить килограммы. Она скорее мечтала стать выносливее, сильнее и уделять больше внимания себе и своему здоровью каждый день. В то же время её близкие отмечали, что певица придерживалась диеты сиртфуд, которая помогает не только снижать вес, но и уменьшает чувство голода.

На первый взгляд всё это выглядело весьма убедительно, но в тот же период целая плеяда знаменитостей неожиданно тоже начала стремительно худеть. В частности, удивили резким преображением актриса Джессика Симпсон (минус 45 килограммов), певица Келли Осборн (минус 40 килограммов), певица Кристина Агилера (минус 20 килограммов), певица Лана Дель Рей и многие другие. Общественность сразу обратила внимание на то, что прежде диеты и спорт не приносили звёздам столь заметного результата.  Именно поэтому вокруг этих изменений часто упоминается "волшебное" слово — "оземпик".

И всё же Адель стоит отдать должное: она сумела не только добиться впечатляющего результата, но и удержать идеальную форму. Недавно певицу заметили на вечеринке в компании друзей в роскошном платье бренда Marmar Halim, в котором она выглядела невероятно свежо и эффектно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Домашние животные
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Подводный бегун среди пернатых: чудо природы, скрытое в быстрых горных реках — крылья вместо лап
Новые автомобили в России: рынок пополнился кроссоверами, пикапами и электрокарами
Последний крючок: когда разрешат ловить воблу в Каспии и на Волге — названы сроки
Секрет похудения Адель: как склонная к полноте певица смогла стать стройняшкой и удержать результат
Энергия уходит вместе со стейком: какие скрытые болезни запускает резкий отказ от мяса
Мини, вуаль, накидка: фата 2025 ломает стереотипы о свадебных аксессуарах
Когда собака смотрит в глаза слишком долго: долгий взгляд питомца может означать больше, чем кажется
Зимой видишь всё, кроме дороги? Эти лайфхаки убирают запотевание быстрее антифриза
Урожай до заморозков: хитрости, которые заставят фасоль плодоносить дольше всех
Откройте для себя долголетие через тарелку: рецепт запечённого фалафеля из нута от эксперта по старению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.