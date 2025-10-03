Секрет похудения Адель: как склонная к полноте певица смогла стать стройняшкой и удержать результат

1:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько лет назад британская певица Адель удивила публику феноменальным похудением. Теперь поклонников артистки волнует вопрос, как ей удалось добиться столь поразительного результата.

Фото: Фан-аккаунт певицы Адель ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Адель

Звезда, ранее склонная к полноте, в рекордные сроки похудела на 45 килограммов, что вызвало массу обсуждений и вопросов публики. Сама Адель объясняла лишний вес своим нестабильным эмоциональным состоянием. Однако позже она взяла себя в руки, начала активно заниматься спортом и благодаря регулярным тренировкам кардинально преобразилась.

По словам артистки, цель была не только в том, чтобы сбросить килограммы. Она скорее мечтала стать выносливее, сильнее и уделять больше внимания себе и своему здоровью каждый день. В то же время её близкие отмечали, что певица придерживалась диеты сиртфуд, которая помогает не только снижать вес, но и уменьшает чувство голода.

На первый взгляд всё это выглядело весьма убедительно, но в тот же период целая плеяда знаменитостей неожиданно тоже начала стремительно худеть. В частности, удивили резким преображением актриса Джессика Симпсон (минус 45 килограммов), певица Келли Осборн (минус 40 килограммов), певица Кристина Агилера (минус 20 килограммов), певица Лана Дель Рей и многие другие. Общественность сразу обратила внимание на то, что прежде диеты и спорт не приносили звёздам столь заметного результата. Именно поэтому вокруг этих изменений часто упоминается "волшебное" слово — "оземпик".

И всё же Адель стоит отдать должное: она сумела не только добиться впечатляющего результата, но и удержать идеальную форму. Недавно певицу заметили на вечеринке в компании друзей в роскошном платье бренда Marmar Halim, в котором она выглядела невероятно свежо и эффектно.