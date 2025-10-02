Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Лазарева* отказалась обсуждать коллег из России: резкий ответ украинской журналистке
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
Тайна активного долголетия: как эндокринологи учат обманывать старение и сохранять силу после 60 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке
Мини-набор в сумочке: палочка-выручалочка для макияжа и свежести на ходу
Секрет ленивого десерта: мягкий шоколадный кекс в кружке с тягучей прослойкой внутри удивит даже гурманов

Под маской блеска: почему Киркоров засыпает под хорроры и просыпается с тревогой

2:25
Шоу-бизнес

Эстрадный певец Филипп Киркоров редко открывает завесу над своей личной жизнью, но недавние признания артиста стали неожиданностью даже для тех, кто привык к его откровенности на сцене. В этот раз разговор вышел далеко за рамки стандартных интервью: речь зашла о ритуалах, воспоминаниях и самых глубоких страхах, которые тянутся ещё из детства.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Вечерние привычки и поиск покоя

Для многих артистов жизнь расписана по минутам: гастроли, студия, репетиции. У Киркорова не иначе. Но даже в такой загруженности у певца есть свои маленькие привычки, без которых он не может завершить день.

"Мне сложно засыпать. И перед сном я всегда смотрю ужастики и сериалы. Это моё снотворное, фильмы меня просто убаюкивают", — приводит слова Филиппа Киркорова "МК".

Оказалось, что именно кино, а не тишина или медитация, помогает ему отключиться от реальности и уйти в сон.

Утренний ритуал звезды

Пробуждение для певца — отдельная история.

"Утром так не хочется вставать… Но я беру себя в руки, иду в ванну — и вперёд, в новый день. Каждый день насыщен работой, так что скучать и лениться просто не приходится", — отметил Киркоров.

Так начинается день артиста, и эта привычка — своеобразная дисциплина, которая позволяет справляться с графиком, полным концертов, съёмок и встреч.

Детские воспоминания и их тень

Артист признался, что часто возвращается мыслями в детство. Он вспоминает, как любил строить укрытия из подручных вещей, забирался под кровать или сооружал шалаши.

Эти воспоминания оказались неожиданно связаны с его взглядами на жизнь и даже со страхами.

Чего боится артист

Вопреки ожиданиям, Киркоров никогда не страдал от страха темноты. Но признание оказалось куда глубже.

"Я никогда не боялся темноты. Я боюсь человеческой темноты", — заявил Филипп Киркоров.

Он добавил, что пугают его не призраки, а поступки людей. И это признание говорит о многом: артист открыт к миру, но остро чувствует происходящее вокруг.

"Я боюсь, что случится в мире непоправимое. Вот это страшно", — подчеркнул певец.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Домашние животные
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Военные новости
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке
Мини-набор в сумочке: палочка-выручалочка для макияжа и свежести на ходу
Под маской блеска: почему Киркоров засыпает под хорроры и просыпается с тревогой
Секрет ленивого десерта: мягкий шоколадный кекс в кружке с тягучей прослойкой внутри удивит даже гурманов
Это упражнение задействует пресс, спину и ягодицы одновременно — и всё без зала
Бизнес на первом этаже — это война с соседями: одна ошибка может стоить вам миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.