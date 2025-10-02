Под маской блеска: почему Киркоров засыпает под хорроры и просыпается с тревогой

2:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эстрадный певец Филипп Киркоров редко открывает завесу над своей личной жизнью, но недавние признания артиста стали неожиданностью даже для тех, кто привык к его откровенности на сцене. В этот раз разговор вышел далеко за рамки стандартных интервью: речь зашла о ритуалах, воспоминаниях и самых глубоких страхах, которые тянутся ещё из детства.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Вечерние привычки и поиск покоя

Для многих артистов жизнь расписана по минутам: гастроли, студия, репетиции. У Киркорова не иначе. Но даже в такой загруженности у певца есть свои маленькие привычки, без которых он не может завершить день.

"Мне сложно засыпать. И перед сном я всегда смотрю ужастики и сериалы. Это моё снотворное, фильмы меня просто убаюкивают", — приводит слова Филиппа Киркорова "МК".

Оказалось, что именно кино, а не тишина или медитация, помогает ему отключиться от реальности и уйти в сон.

Утренний ритуал звезды

Пробуждение для певца — отдельная история.

"Утром так не хочется вставать… Но я беру себя в руки, иду в ванну — и вперёд, в новый день. Каждый день насыщен работой, так что скучать и лениться просто не приходится", — отметил Киркоров.

Так начинается день артиста, и эта привычка — своеобразная дисциплина, которая позволяет справляться с графиком, полным концертов, съёмок и встреч.

Детские воспоминания и их тень

Артист признался, что часто возвращается мыслями в детство. Он вспоминает, как любил строить укрытия из подручных вещей, забирался под кровать или сооружал шалаши.

Эти воспоминания оказались неожиданно связаны с его взглядами на жизнь и даже со страхами.

Чего боится артист

Вопреки ожиданиям, Киркоров никогда не страдал от страха темноты. Но признание оказалось куда глубже.

"Я никогда не боялся темноты. Я боюсь человеческой темноты", — заявил Филипп Киркоров.

Он добавил, что пугают его не призраки, а поступки людей. И это признание говорит о многом: артист открыт к миру, но остро чувствует происходящее вокруг.

"Я боюсь, что случится в мире непоправимое. Вот это страшно", — подчеркнул певец.