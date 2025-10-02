Лёд трескается под коньками: на компанию Авербуха подали в суд — уже назначено первое заседание

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Компания, связанная с известным фигуристом Ильёй Авербухом, оказалась в центре судебного разбирательства. Строительная организация из Набережных Челнов потребовала через арбитраж взыскать с "ММГ Скейтинг" более 17 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илья Авербух

Как сообщает сайт "Страсти", речь идёт не только о долге за выполненные работы, но и о начисленных неустойках. Информация о деле уже появилась в картотеке суда, а первое заседание назначено на ноябрь 2025 года.

Суть иска

ООО "МС Билдингс" утверждает, что компания "ММГ Скейтинг" не рассчиталась по обязательствам. Сумма требований выглядит внушительно:

14,1 млн рублей — основной долг;

3 млн рублей — неустойка.

О каких именно услугах идёт речь, пока не сообщается.

По данным открытых источников, в 2024 году "ММГ Скейтинг" заработала 685,4 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 4,1 млн рублей — показатель явно не сопоставимый с общей выручкой.