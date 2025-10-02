Не мог представить такого финала: Дмитрий Позов намекнул на причины развода — его первое откровение

2:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Дмитрий Позов впервые откровенно рассказал о переживаниях по поводу недавнего развода с женой. Также он раскрыл подробности своего лечения в психиатрической клинике.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Позова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комик Дмитрий Позов

Звезда шоу "Импровизация" переживает непростой жизненный этап. В прошлом году комик потерял отца, а через несколько месяцев оказался в психиатрической клинике из-за депрессии. Летом поклонники узнали ещё одну неприятную новость — артист расстался с женой Екатериной после 13 лет совместной жизни. При этом женщина объявила о разводе в день его рождения. Позов встретил своё 40-летие в подавленном состоянии.

К счастью, ему удалось успешно пройти курс реабилитации. Сейчас комик постепенно возвращается к обычной жизни и недавно принял участие в шоу блогера Иды Галич "Есть вопросики", где откровенно ответил на вопросы о личной жизни.

Артист не раскрывает подробности разрыва, однако он намекнул на причины. В последние годы комик столкнулся с личностным кризисом, а смерть отца ещё больше усугубила его депрессивное состояние. Напомним, что супруги воспитывали вместе сына и дочь.

"Были ли предпосылки к разводу? Это произошло в одночасье. Ну, может быть, в течение полугода… Мы 15 лет были вместе, из них 13 лет были женаты, и за это время никогда… хотя, может быть, когда-то… Словом, не могу сказать, что вообще не было ссор и вопросов. Но глобально я даже представить такого финала не мог", — объяснил комик.

Тем не менее расставание произошло на мирной ноте. Екатерина с пониманием отнеслась к эмоциональному состоянию избранника, а Дмитрий не исключает возможности воссоединения. Ему также задавали вопрос о том, готов ли он строить новые отношения с другими женщинами, особенно с теми, кто значительно младше его.

"В 40 лет, мягко говоря, неинтересно быть с 20-летней. Ей, наверное, будет интересно с моей дочкой", — выразил своё мнение Дмитрий.

В ходе откровенной беседы комик также объяснил, зачем начал делиться проблемами личной жизни. Позов признался, что устал притворяться счастливым. Все попытки скрыть правду оказались безуспешными. Так, например, в Сеть попали кадры его пребывания в психиатрической клинике.

"Вроде бы все сделали для того, чтобы меня незаметно положить. Но не успел я лечь в палату, как вижу в комментариях у себя под постом, что сосед по этажу уже всё выложил", — рассказывал юморист.

Ранее Позов объяснял, почему его развод с женой неизбежен.