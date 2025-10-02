Фильтры против натуральности: почему поклонники не поверили в естественную красоту Дженнифер Лопес

1:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в социальных сетях видео, где предстала без косметики, после чего сразу нарвалась на критику интернет-пользователей.

Фото: Фан-аккаунт Дженнифер Лопес ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Дженнифер Лопес

В ролике певица демонстрирует уходовые средства из собственной линии, а также танцует и напевает свою песню Birthday, выпущенную к её 56-летию в июле.

"Каждый день мой день рождения", — подписала Дженнифер публикацию.

Однако в Сети многие заметили, что артистка, по всей видимости, всё же использовала фильтры, чтобы сгладить признаки старения.

"Здесь нет ничего настоящего"; "Ребят, откройте глаза"; "С десятью фильтрами очень натурально, да"; "Может, она и без макияжа, но не без фильтров", - писали фолловеры под постом звезды.

Ранее обсуждение внешности Лопес уже становилось темой для дискуссий: подписчики подозревали, что певица могла делать пластику носа. Несколько лет назад сама Дженнифер опровергала такие слухи, заявив, что никогда не прибегала к пластическим операциям и принимает свою внешность такой, какая она есть.

Сейчас же Дженнифер чаще обсуждают в контексте её личной жизни. В начале года Лопес официально развелась со звездой Голливуда Беном Аффлеком после трёх лет брака. Ранее они уже были помолвлены в начале 2000-х, а спустя почти 20 лет вновь сошлись.

Недавно певица призналась, что расставание с Беном оказалось "лучшим, что с ней случалось". Сам Аффлек, в свою очередь, говорил, что ему неловко обсуждать развод, но отметил, что они просто не совпали во взглядах.