Жена Олега Газманова раскрыла секрет вечного огня их любви: советы от долгожителей в браке

Жена певца Олега Газманова Марина раскрыла секрет их счастливого брака, который длится уже более 20 лет.
Марина Газманова считает, что "любовь не уходит с годами, она уходит тогда, когда перестают о ней заботиться". По её мнению, страсть кажется подарком только в начале отношений, но на самом деле её можно сохранить надолго, если помнить простые истины.
Она считает, что страсть живёт там, где пары не забывают флиртовать и смотреть друг на друга так, "будто встречаются впервые". Она возникает там, где есть личное пространство и каждый может дышать свободно, занимаясь своими делами. По словам Марины, близость не должна откладываться на потом, а время для друг друга нужно находить даже в самые занятые дни.
Страсть крепнет, когда люди откровенно говорят о своих желаниях, считает супруга артиста. Она становится глубже, если у пары есть свои маленькие ритуалы и традиции, создающие ощущение особого мира вдвоём. И, конечно, по словам Марины, страсть не исчезает там, где есть смех, игра и лёгкость: когда двое умеют дурачиться, подшучивать и радоваться мелочам, они сохраняют то самое чувство, которое согревает сердца.
Всё это, как объясняет Марина, — вопрос простого выбора: каждый день снова и снова выбирать друг друга. Тогда искра не угасает, а превращается в огонь, который светит годами.
"Это вам советы от долгожителей в любви", — добавляет она.
