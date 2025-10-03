Жена Олега Газманова раскрыла секрет вечного огня их любви: советы от долгожителей в браке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жена певца Олега Газманова Марина раскрыла секрет их счастливого брака, который длится уже более 20 лет.

Марина Газманова считает, что "любовь не уходит с годами, она уходит тогда, когда перестают о ней заботиться". По её мнению, страсть кажется подарком только в начале отношений, но на самом деле её можно сохранить надолго, если помнить простые истины.

Она считает, что страсть живёт там, где пары не забывают флиртовать и смотреть друг на друга так, "будто встречаются впервые". Она возникает там, где есть личное пространство и каждый может дышать свободно, занимаясь своими делами. По словам Марины, близость не должна откладываться на потом, а время для друг друга нужно находить даже в самые занятые дни.

Страсть крепнет, когда люди откровенно говорят о своих желаниях, считает супруга артиста. Она становится глубже, если у пары есть свои маленькие ритуалы и традиции, создающие ощущение особого мира вдвоём. И, конечно, по словам Марины, страсть не исчезает там, где есть смех, игра и лёгкость: когда двое умеют дурачиться, подшучивать и радоваться мелочам, они сохраняют то самое чувство, которое согревает сердца.

Всё это, как объясняет Марина, — вопрос простого выбора: каждый день снова и снова выбирать друг друга. Тогда искра не угасает, а превращается в огонь, который светит годами.

"Это вам советы от долгожителей в любви", — добавляет она.

Ранее жена Газманова объяснила причину нападок певицы Аллы Пугачёвой на её знаменитого супруга. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
