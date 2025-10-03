Годовалый сын Марии Погребняк идёт в школу: как блогер объяснила своё необычное решение

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отправившая годовалого сына на обучение блогер Мария Погребняк ответила на обвинения подписчиков.

Фото: flickr.com by Gerwin Sturm, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кубики Рубика

Многодетная мать рассказала, что её сын Володя, которому в сентябре исполнился год, отправляется в школу раннего развития. Занятия там будут проходить два раза в неделю по полтора часа, и, конечно же, мама будет присутствовать рядом.

Погребняк отмечает, что это прекрасная возможность для наследника развиваться и осваивать новое в дружелюбной и безопасной атмосфере. При этом некоторые начали писать Марии, утверждая, что она якобы лишает ребёнка детства. В ответ Мария отметила, что обучение — это не только сидение за партой и написание диктантов. Школа раннего развития — это пространство, где ребёнок проводит время с пользой, участвуя в разнообразных занятиях и играх.

В программе школы есть рисование и лепка, развивающие творческие навыки, игры с водой и упражнения для мелкой моторики, чтение сказок и игры с картинками, музыкальные занятия с использованием различных инструментов.

Мария уверена, что наследник будет развиваться, играя, и считает, что такие занятия окажут исключительно положительное влияние на его будущие способности и интерес к учёбе.

Ранее Погребняк рассказала, что впервые столкнулась с болезнью младшего сына.