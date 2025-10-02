Оказалась в очень неловкой ситуации: Настасья Самбурская предупредила коллег о передаче Малахова

Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская пожаловалась на телепередачу Андрея Малахова, где её поставили "в очень неловкую ситуацию".

Фото: ВК-аккаунт Настасьи Самбурской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Настасья Самбурская

Звезда сериала "Универ" записала видео в социальных сетях, в котором рассказала, что очень пожалела о своём визите на шоу Малахова "Привет, Андрей!".

Актриса объяснила, что ей предложили спеть песни в программе, однако всё закончилось плохо. Она отметила, что ей нужно набраться сил, чтобы рассказать всю историю.

Она обратилась к своим коллегам по шоу-бизнесу с предупреждением.

"Ни в коем случае не ходите на эту передачу. Вместо того, чтобы подсвечивать ваше творчество, вас поставят в очень неловкую ситуацию", — сказала Настасья.

Ранее звезда устроила эффектный перфоманс на улицах Москвы. Актриса выкатилa вешалку с одеждой и, подражая голосу опытной рыночной торговки, призывалa прохожих приобретать пальто и шёлковые платья из своей личной коллекции.

Самбурская даже дежурила у автобусной остановки, настойчиво предлагая пассажирам купить шубу сразу после выхода из транспорта.