Артемий Лебедев в гневе: дизайнер объяснил, почему считает позором отделку стен Кремля профлистом

1:10
Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев вне себя от гнева. Его поразили способы реставрации стен московского Кремля.

Стена Кремля
Фото: Инстаграм Артемия Лебедева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стена Кремля

Лебедев опубликовал в социальных сетях фото кремлёвской стены. Он увидел несоответствие ремонтных работ статусу одного из самых символичных объектов нашей страны.

"Позор России — это когда главный символ власти, Кремль, использует профнастил со строительного рынка для заделывания просветов между мерлонами (зубцами). Даже цельных кусков не нашли, собирали из заплаток, как в сарае у бомжей", — выразил своё негодование дизайнер.

Он напомнил, что зубцы кремлевской стены, имеющие форму ласточкиного хвоста, символизируют двуглавого орла императора. Артемий обратил внимание на то, что строители натянули профнастил "до горла", создав эффект водолазки.

Лебедев также напомнил философскую концепцию о том, что Москва является третьим Римом, а не третьим миром. По его мнению, данную мысль следует донести до прораба, который занимается реставрацией Кремля.

Ранее Лебедев восхитился смекалке московских таксистов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
