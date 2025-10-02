Киркоров раскрывает секреты воспитания: певец назвал главные принципы общения с наследниками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров поделился своим подходом к воспитанию детей, проговорив о запретах и давлении, которые испытывают дети на пути к взрослой жизни.

Певец Филипп Киркоров
Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Филипп Киркоров

Накануне артист побывал на премьере короткометражной драмы "Кровикс". Лента рассказывает о жизни 10-летней Даши, живущей с матерью Лерой. В надежде на лучшую жизнь Лера постоянно водит дочь по кастингам и рекламным агентствам. Однако такое давление заставляет девочку ощущать себя лишь инструментом. Боясь разочаровать маму, Даша старается быть идеальной: улыбается на съёмках, скрывает усталость и страх. В какой-то момент, чтобы заслужить признание и любовь матери, она принимает отчаянное решение.

После показа картины журналисты задали поп-королю вопрос о том, как он относится к стремлению родителей сделать своих детей популярными. Оказалось, что в семье знаменитого артиста только его самого интересует слава. Несмотря на многочисленные предложения сняться в кино, наследники Киркорова отказываются, не желая публичного внимания.

В воспитании дочери и сына 58-летний певец придерживается главных принципов: "Детей нужно любить, учить и стараться ничего им не запрещать". Артист не скрывает, что последнее даётся ему сложнее всего.

"Такой возраст… Если с хлыстом над ними стоять, ничего хорошего не выйдет. Я надеюсь на их сознательность. Но душа всё равно не на месте", — отметил Киркоров.

Репортёры также поинтересовались здоровьем певца, а именно — ожогом, который он получил весной во время сольного концерта в Петербурге. Процесс заживления осложнил диабет, который обнаружился у исполнителя. Тем не менее рана постепенно затягивается, хотя, скорее всего, на локте останется шрам.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
