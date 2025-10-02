Сидни Суини рассекретила роман с 44-летним продюсером: что известно о новом избраннике звезды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Шоу-бизнес

Американская актриса Сидни Суини подтвердила отношения с музыкальным продюсером и миллионером Скутером (Скоттом) Брауном.

Актриса Сидни Суини и миллионер Скутер Браун
Фото: Фан-аккаунт Сидни Суини ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Сидни Суини и миллионер Скутер Браун

28-летняя артистка впервые открыто подтвердила роман с 44-летним предпринимателем. Папарацци засняли пару во время свидания в Лос-Анджелесе: они вместе посетили галерею Дэвида Кордански, а затем отправились в ресторан.

Суини выбрала для выхода мини-шорты, кожаную куртку и сапоги. Всё внимание привлек тот факт, что Сидни держала Скутера за руку, тем самым демонстрируя — их отношения действительно серьёзные.

Ранее знаменитостей уже замечали вместе, например, на свадьбе предпринимателя Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Однако тогда влюбленные вели себя сдержанно и не позволяли себе публичных проявлений чувств.

Скутер Браун — известный музыкальный менеджер и продюсер, основатель медиакомпании SB Projects. Среди его клиентов —  певец Джастин Бибер, поп-звезда Ариана Гранде, певица и актриса Деми Ловато, рэпер Канье Уэст и другие звёзды. Он был номинирован на премию "Грэмми", а в 2013 году вошел в список Time 100 "самых влиятельных людей в музыкальной индустрии".

Состояние Брауна оценивается примерно в 500 миллионов долларов (ранее, в 2021 году, оно превышало 1 миллиард).

Личная жизнь Скутера не менее интересна: в 2014 году он женился на активистке Яэль Коэн, в браке у них родились трое детей. Однако в 2022 году супруги официально развелись.

Что касается Суини, то актриса семь лет встречалась с бизнесменом Джонатаном Давино. В 2022 году пара объявила о помолвке. Их свадьба была запланирована на май 2025 года, но позже они отменили торжество.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
