Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленые оазисы России: парки, которые могут изменить ваш взгляд на отдых и подарить новые впечатления
Экономия, которая разоряет: главный миф о брусовом доме стоит хозяевам сотен тысяч
Наполовину жив, наполовину мёртв: можно ли вернуть абрикос из состояния комы
Автомобильные призраки: вот почему во дворах российских городов растут кладбища машин
Природа снова удивила: семена облепихи доказали силу там, где химия даёт сбой
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Апокалипсис отменяется? Стройка готовится к худшему
Сидни Суини рассекретила роман с 44-летним продюсером: что известно о новом избраннике звезды
Река раскрыла тайну тысячелетий: в Боснии нашли склад, переживший кельтов, Рим и наше время

Призраки царей: Яна Рудковская высказалась о спрятанном кладе на даче Фаберже

1:45
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская решила купить дачу семьи Карла Фаберже и изучить миф о спрятанных там сокровищах. Интересует её не клад, а культурное наследие и реставрация.

Продюсер Яна Рудковская
Фото: Инстаграм Яны Рудковской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продюсер Яна Рудковская

Рудковская всерьёз присматривается к руинам дачи Фаберже на севере Петербурга. По местной легенде, в старом дачном парке спрятан чемодан с бриллиантами — якобы на сумму около 5 млн царских рублей.

Идея покупки привлекла внимание СМИ, но сама продюсер сразу же отреагировала на слухи с привычной долей иронии, высмеяв версию о том, что она хочет приобрести объект ради сокровищ.

По её словам, объект находится в таком удручающем состоянии, что даже "призраки царей" обходят его стороной, и всё разрушается быстрее, чем рейтинги некоторых знаменитостей.

Она подчеркнула, что если кто-то и обнаружит там какие-либо ценности, их следует продать, а вырученные средства направить на ремонт. По её подсчётам, вложения в восстановление руин составят как минимум полмиллиарда рублей.

При этом Яна отметила, что её интересует не мифический клад Фаберже, а организация процесса реставрации с привлечением людей на добровольных началах в виде квеста под рабочим названием "Почини крышу — получи фото с династией Евгения Плющенко и Рудковской".

Яна подчёркивает, что для неё важнее восстановление исторического объекта и его превращение в проект с культурной или общественной миссией.

Ранее Рудковская оценила плачевное состояние легендарной дачи Фаберже. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Последние материалы
Они мило спят, пока вы дома: что на самом деле происходит между кошкой и собакой за закрытой дверью
Новый сезон в Гоа обещает быть рекордным — секрет идеального отпуска раскрылся раньше времени
Эти 5 признаков в интерьере уже кричат о безвкусице — проверьте, не устарел ли ваш дом
Лёгкий шаг к молодости: стрижки после 60, стирающие годы с паспорта и добавляющие шарма
Тёмная материя скрывала секрет: редкая заряжённая частица может перевернуть космологию
Сарик Андреасян бросил вызов кинокритикам: режиссёр заявил о своей миссии вслед за Кэмероном и Скорсезе
Обрезать, но не навредить: хитрая схема осенней обрезки для пышного цветения весной
Неправильный старт на мойке — и кузов теряет защиту: как избежать царапин и добиться сияния
Горький вкус — сладкая правда: утренний ритуал обернулся защитой от опасных болезней
Невероятно просто, но гениально вкусно: как приготовить киш лорен с нежной сливочной начинкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.