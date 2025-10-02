Призраки царей: Яна Рудковская высказалась о спрятанном кладе на даче Фаберже

Продюсер Яна Рудковская решила купить дачу семьи Карла Фаберже и изучить миф о спрятанных там сокровищах. Интересует её не клад, а культурное наследие и реставрация.

Рудковская всерьёз присматривается к руинам дачи Фаберже на севере Петербурга. По местной легенде, в старом дачном парке спрятан чемодан с бриллиантами — якобы на сумму около 5 млн царских рублей.

Идея покупки привлекла внимание СМИ, но сама продюсер сразу же отреагировала на слухи с привычной долей иронии, высмеяв версию о том, что она хочет приобрести объект ради сокровищ.

По её словам, объект находится в таком удручающем состоянии, что даже "призраки царей" обходят его стороной, и всё разрушается быстрее, чем рейтинги некоторых знаменитостей.

Она подчеркнула, что если кто-то и обнаружит там какие-либо ценности, их следует продать, а вырученные средства направить на ремонт. По её подсчётам, вложения в восстановление руин составят как минимум полмиллиарда рублей.

При этом Яна отметила, что её интересует не мифический клад Фаберже, а организация процесса реставрации с привлечением людей на добровольных началах в виде квеста под рабочим названием "Почини крышу — получи фото с династией Евгения Плющенко и Рудковской".

Яна подчёркивает, что для неё важнее восстановление исторического объекта и его превращение в проект с культурной или общественной миссией.

