Свинья в апельсинах: поклонники Шамана объяснили, почему именно он должен быть в политике

Некоторые поклонники певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) ответили на критику, прозвучавшую в адрес артиста со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова и главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. В частности, представитель одного из фанклубов заявил, что они не имеют права вмешиваться в дела исполнителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

На фоне скандала, разгоревшегося после того, как Шаман подарил своей возлюбленной, главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной политическую партию "Мы", возникли опасения, что участие певца в политике может навредить его имиджу. Виталий Бородин выразил недоумение по поводу названия партии, задавшись вопросом, кого именно имеет в виду артист под местоимением "мы". В свою очередь, Виталий Милонов заявил, что Шаману не место в политике.

На защиту певца встали его поклонники. Так, Николай, представитель фан-клуба Шамана Family, подчеркнул, что их артист пользуется абсолютной поддержкой народа. По словам Николая, критика со стороны Бородина и Милонова не имеет под собой основания, поскольку они не разбираются в политике.

"Эти ребята, Бородин и Милонов, разбираются в политике, как свинья в апельсинах. Ярослав понимает народ, он имеет абсолютную поддержку. Мы верим, что он может сделать много хорошего. А Бородину и Милонову лучше не лезть к нему", — отметил представитель фан-клуба.

Таким образом, поклонники Шамана выразили уверенность в правильности выбора своего кумира и отметили, что политическая деятельность артиста не должна быть предметом обсуждения для тех, кто не понимает всех нюансов.