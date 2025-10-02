Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просроченные права ударят по кошельку: забывчивость обернётся штрафом
Подушка рисует морщины на лице: сон превращается в самый коварный враг кожи
Золотая неделя в Китае: аэропорты захлебнулись туристами, и это только начало
Красная планета оживает: спектр Марса раскрыл следы динамичного прошлого, которое может раскрыть много тайн
Альтернатива ипотеке назревает: стройсберкассы могут изменить рынок жилья
Скандал вокруг Аллы Пугачёвой: почему суд вернул иск юриста Трещева к Примадонне
Поддержка, о которой мало кто знает: какие льготы положены самозанятым
Секреты антидепрессивной тарелки: 5 продуктов, меняющих жизнь к лучшему
Ягоды падают раньше времени — тревожный сигнал, который вишня подаёт хозяину

Мне есть, что сказать: Рита Дакота пригрозила раскрыть неожиданную правду о браке экс-мужа

1:23
Шоу-бизнес

Певицу Риту Дакоту вывели из себя слова новой жены её экс-супруга, певца Влада Соколовского.

Певица Рита Дакота
Фото: ВК-аккаунт Риты Дакоты by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Рита Дакота

Недавно супруга артиста Ангелина откровенно высказалась о его прошлых отношениях с Дакотой. По её словам, между бывшими супругами не было настоящей близости.

Подобные слова глубоко задели Риту. Она публично отметила, что такое обсуждение выглядит унизительно и несправедливо.

"Как будто на всю страну залезли ко мне в постель, оценили мою сексуальность, магию и химию. Точнее, их отсутствие. И сделали виноватой в том, что этого во мне было недостаточно", — возмутилась певица.

Выпускница "Фабрики звёзд" отметила, что к ней предательски отнеслись, когда она была беременной и с ребёнком на руках.

На этом Дакота не остановилась. Она намекнула, что и в нынешнем браке Соколовского всё далеко не идеально, несмотря на старания Ангелины.

"Мне много есть, чего сказать. И по поводу "верности" Влада в текущих отношениях, которую обсуждает вся индустрия", — пригрозила Дакота.

Она выразила сочувствие супруге Соколовского и отметила, что нравственные и порядочные мужчины не предают и не унижают своих жён.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Последние материалы
Просроченные права ударят по кошельку: забывчивость обернётся штрафом
Подушка рисует морщины на лице: сон превращается в самый коварный враг кожи
Золотая неделя в Китае: аэропорты захлебнулись туристами, и это только начало
Красная планета оживает: спектр Марса раскрыл следы динамичного прошлого, которое может раскрыть много тайн
Альтернатива ипотеке назревает: стройсберкассы могут изменить рынок жилья
Скандал вокруг Аллы Пугачёвой: почему суд вернул иск юриста Трещева к Примадонне
Поддержка, о которой мало кто знает: какие льготы положены самозанятым
Секреты антидепрессивной тарелки: 5 продуктов, меняющих жизнь к лучшему
Ягоды падают раньше времени — тревожный сигнал, который вишня подаёт хозяину
Лишний вес больше не приговор: простые тренировки превращают усталость в энергию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.