Мне есть, что сказать: Рита Дакота пригрозила раскрыть неожиданную правду о браке экс-мужа

Певицу Риту Дакоту вывели из себя слова новой жены её экс-супруга, певца Влада Соколовского.
Недавно супруга артиста Ангелина откровенно высказалась о его прошлых отношениях с Дакотой. По её словам, между бывшими супругами не было настоящей близости.
Подобные слова глубоко задели Риту. Она публично отметила, что такое обсуждение выглядит унизительно и несправедливо.
"Как будто на всю страну залезли ко мне в постель, оценили мою сексуальность, магию и химию. Точнее, их отсутствие. И сделали виноватой в том, что этого во мне было недостаточно", — возмутилась певица.
Выпускница "Фабрики звёзд" отметила, что к ней предательски отнеслись, когда она была беременной и с ребёнком на руках.
На этом Дакота не остановилась. Она намекнула, что и в нынешнем браке Соколовского всё далеко не идеально, несмотря на старания Ангелины.
"Мне много есть, чего сказать. И по поводу "верности" Влада в текущих отношениях, которую обсуждает вся индустрия", — пригрозила Дакота.
Она выразила сочувствие супруге Соколовского и отметила, что нравственные и порядочные мужчины не предают и не унижают своих жён.
Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.