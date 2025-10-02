Максим Галкин* рискует потерять своё имя: что стоит за этим тревожным шагом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* может столкнуться с последствиями, касающимися прав на свой товарный знак. Уже в 2023 году комик принял решение ликвидировать своё индивидуальное предпринимательство в России, однако товарный знак, зарегистрированный на его имя, продолжает действовать, и теперь возникает вопрос о его будущем.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

Как сообщает RT, в Роспатент поступило заявление, требующее ликвидировать этот товарный знак. Если российское ведомство удовлетворит запрос, Галкин* потеряет исключительные права на использование своего имени в качестве бренда. Товарный знак, который был связан с его деятельностью, может быть зарегистрирован любым другим предпринимателем, что позволит использовать имя Галкина* для других коммерческих целей.

Данное заявление подал президент "Первой патентной компании" Анатолий Аронов, который объяснил, что существование товарного знака без его владельца является лишним. По его мнению, если данный бренд больше не используется, он должен быть освобождён для других нужд.

"Зачем нужен этот товарный знак, если им всё равно уже некому пользоваться? То, что умерло, должно уйти, освободить место. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало", — объяснил он.

Это событие привлекло внимание не только юридического сообщества, но и поклонников Галкина*, поскольку имя юмориста уже стало ассоциироваться с его брендом. Теперь остаётся ждать решения Роспатента, которое может оказать влияние на коммерческую сторону жизни Галкина* в России.

* признан Минюстом РФ иноагентом

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
