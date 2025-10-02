Филипп Киркоров нашёл прах дедушки: секреты создания родовой могилы раскрылся

Певец Филипп Киркоров собирается перезахоронить останки членов своей семьи в одной могиле. Для этого он преодолел ряд бюрократических трудностей.

Артист недавно поделился личной историей: при содействии Министерства иностранных дел он смог перевезти из Болгарии прах своей матери и бабушки. Сейчас урны с их останками хранятся в подмосковном доме певца. Певец объяснил, что сделал это, чтобы в будущем организовать на Троекуровском кладбище родовую могилу для всей семьи.

К этой мысли он пришёл после смерти отца. 92-летний Бедрос Киркоров скончался в марте этого года после продолжительной болезни. В тот момент Филипп находился на съёмках в Марокко и срочно прилетел в Москву, чтобы проститься с родителем и заняться похоронами. Именно тогда он решил, что его близкие должны быть вместе и после ухода из жизни.

Однако для воплощения замысла Киркорову осталось решить несколько сложных бюрократических вопросов. Один из них связан с останками его деда Марка, похороненного на Донском кладбище.

"Много лет не мы могли найти прах дедушки, покоившегося на Донском кладбище Москвы. Но, слава Богу, получилось после того, как пришлось обратиться к старым архивным книгам, документам. Я доказал родство, доказал, что являюсь его внуком", — объяснил король российской эстрады.

Есть ещё одна важная задача — установка памятника на могиле отца. Киркоров планирует возвести мемориал весной, но пока не определился с материалом и образом монумента.

Певец подчеркнул, что памятник должен олицетворять не только его отца, но и маму, бабушку и дедушку, однако детали своей идеи пока предпочёл не раскрывать.

Помимо забот о семейной памяти, артист активно готовится к сольным концертам, которые пройдут в феврале 2026 года в Live Arena в Москве. Киркоров признался, что соскучился по сцене и публике и хочет подарить зрителям шоу высокого уровня.

