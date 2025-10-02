Сцена ревности на Бали: жена Прохора Шаляпина не сдержала эмоций из-за Карины Нигай

Телеведущая Ольга Вашурина, на которой певец Прохор Шаляпин женился в рамках шоу "Свадьба вслепую", приревновала его к блогеру и стилисту Карине Нигай.
Недавно Шаляпин, известный своей любовью к необычным путешествиям, с радостью согласился принять участие в очередном проекте "Ставка на любовь", съёмки которого проходили на Бали. Артист признался, что таким образом решил совместить работу и экономию на свадебном путешествии.
Условия реалити-шоу пришлись музыканту по душе: участники жили на комфортабельных виллах с живописным видом.
"Я прямо как здесь родился. Это мой уровень. Раздели со мной этот дзен, а то ты все пашешь и пашешь с этими тортиками. Работают пусть кони, а мы с тобой должны отдыхать", — говорил он супруге.
Особенно артисту понравилась компания — он легко нашел общий язык с коллегами, а больше всего времени проводил в обществе 32-летней Нигай. Такое поведение вызвало бурю эмоций у его жены.
"Прохор, к тебе есть претензии… Ты можешь жамкать кого угодно, обниматься, зажиматься со всеми подряд, а я должна сидеть и молчать?" — высказала Ольга мужу.
Реакция Вашуриной удивила Шаляпина. Он не ожидал ссор на фоне расслабленной атмосферы тропического острова.
"Какая-то коммунальная квартира на кухне перед рабочим днём. Я не понимаю, какие вещи тебе неприятны, я здесь как инфузория-туфелька, приехал сюда не нервы тратить, а принимать солнечные ванны", — ответил певец.
Артист предложил записать жену к психологу.
Впрочем, это не первый раз, когда в отношениях пары вспыхивает конфликт. Ранее певец уже доводил жену до слёз, отказавшись поддержать её увлечение кулинарией.
Позднее Шаляпин пояснил, что намеренно подогревал интерес публики, и заверил, что в семье царят хорошие отношения. Как сложатся события дальше на проекте — пока неизвестно.
Тем временем Нигай после возвращения с острова объявила о разрыве с возлюбленным, бизнесменом Ильей Гореловым.
Ранее Шаляпин почтил память умершей жены Татьяны Дэвис.
