Мечта Аллы-Виктории рассыпалась: Киркоров отказался уступить даже в мелочи

Филипп Киркоров всегда был в центре внимания, но когда речь заходит о семье, артист показывает совсем другую сторону своей жизни. Несмотря на статус "короля эстрады", он стремится вырастить детей вне сцены и защитить их от давления шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

На премьере фильма "Кровикс" певец рассказал, что его дети — 13-летние Алла-Виктория и Мартин — не намерены становиться артистами. Мальчик увлекается спортом, а девочка рисованием. Родитель подчеркнул, что дети видят трудности сцены и сознательно выбирают иное будущее.

"Мои дети сами этого не хотят, слава тебе, Господи. Видят, сколько это труда", — сказал народный артист России Филипп Киркоров в беседе с VOICE.

По его словам, наследники избегают публичности и предпочитают оставаться в стороне от вспышек камер.

Артист отметил, что актёрская или певческая профессия часто связана с риском разочарования. Если карьера не складывается, человек может остаться несчастным на всю жизнь. Поэтому певец советует детям рассматривать более стабильные сферы — от юриспруденции до педагогики.

Алла-Виктория активно ведёт блог, снимает короткие ролики и даже пародирует отца. Недавно Киркоров подарил дочери фотоаппарат, чтобы развивать её увлечение. Мартин же больше времени проводит в спорте и не стремится к публичности.

Певец откровенно рассказал, что иногда приходится вводить запреты. Недавно дочь попросила сделать пирсинг, но отец ответил отказом.

"Тут пришла мадам моя, любимая дочь: "Можно я сделаю пирсинг?" Я говорю: "Пока нет. Пока не осознаешь, что это такое, нет", — посмеялся Филипп Киркоров.