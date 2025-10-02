Не провоцируй: Пегова счастлива с новым возлюбленным, но есть деталь, о которой они умалчивают

3:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ирина Пегова и Сергей Марин, оба известные актёры, подтвердили свои отношения, став предметом внимания СМИ и поклонников.

Фото: commons.wikimedia.org by Геннадий Авраменко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Пегова

Как сообщает newsnn.ru, их роман начался в 2023 году, когда они познакомились на съёмках исторического сериала "Царская прививка", в котором Ирина исполнила роль Екатерины II, а Сергей — Григория Орлова. Хотя на экране их персонажи были влюблёнными, реальный роман развивался постепенно и за пределами съёмочной площадки. Пара начала скрывать свои отношения, но слухи о них вскоре начали распространяться.

Как началась история их любви

Первые упоминания о связи Пеговой и Марина появились в 2024 году, когда Ирина начала публиковать в социальных сетях фотографии с большими букетами цветов и фразами, которые намекали на её отношения, однако имя избранника оставалось неизвестным, что только подогревало интерес фанатов. Сергей Марин также не комментировал слухи, но поклонники не могли не заметить схожесть между его внешностью и загадочным "героем" в жизни актрисы.

В мае 2025 года Ирина Пегова официально подтвердила свой роман с Сергеем, после чего они стали появляться вместе на светских мероприятиях. В июле того же года актриса впервые опубликовала совместное фото с любимым. На снимке они были запечатлены в спортивных нарядах, их лица не были полностью видны, но поклонники сразу узнали в одном из них Сергея. В течение последующих месяцев пара продолжала демонстрировать свою близость: например, Ирина поддержала Сергея на фестивале "Пилот" в Иванове, где он получил приз за лучшую актёрскую работу. Также они были замечены вместе на премьере фильма "Август" и на благотворительном мероприятии в ГУМе.

Будущее пары: свадьба или просто счастье вдвоем?

Сергей Марин, комментируя отношения с Ириной, признавался, что влюбился в неё с первого взгляда. Разница в возрасте — 10 лет — не стала препятствием для их отношений. По словам экспертов, Сергей отличается галантностью и умением красиво ухаживать, а Ирина выглядит счастливой и спокойной рядом с ним. Сергей не скрывает восхищения её достоинствами и считает, что у них всё хорошо, однако, когда в одном интервью речь зашла о свадьбе, он предпочёл не спешить с ответом и сказал с улыбкой: "Не провоцируй". Ирина тоже осторожно отзывается о своих отношениях, говоря, что их чувства крепки и им комфортно друг с другом, но они не торопятся с обсуждениями будущего.

Невзирая на скрытность в вопросах личной жизни, актёры не избегают внимания общественности. Множество поклонников выражают свою поддержку и интерес к их отношениям, однако будущее пары остаётся неопределённым, ведь, как замечает сам Сергей, они предпочитают жить настоящим, а не строить гипотезы о будущем.

Итоги

Роман Ирины Пеговой и Сергея Марина продолжает оставаться в центре внимания, привлекая интерес как со стороны поклонников, так и СМИ. Несмотря на определённую закрытость пары, их история всё же вызывает восхищение и заставляет задаваться вопросами о том, что будет дальше.