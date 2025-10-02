Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акулья тень или косатка-убийца: кто расправился с редкой рыбой, воскресшей из небытия
Внезапный пенсионный бонус: 706 000 россиян получат до 68 тысяч рублей единовременно в 2026 году
Хватит мучиться в полете: эти хитрости изменят ваше представление об дальних перелетах
Больше не старая развалюха: как ATLAS модернизирует космическую оборону США
Кожаные, прозрачные, вязаные: перчатки вернулись и теперь задают стиль
Инжир стал символом плодородия: чем древний плод полезен и какие тайные риски несёт
Калужский козырь: Tenet T4 обещает доступные запчасти и проблемы для конкурентов
Питаетесь правильно, а жир не уходит? Вот список продуктов, которые мешают прогрессу
Миллионы окрашенных голов и один вопрос: может ли краска для волос провоцировать рак

Не провоцируй: Пегова счастлива с новым возлюбленным, но есть деталь, о которой они умалчивают

3:26
Шоу-бизнес

Ирина Пегова и Сергей Марин, оба известные актёры, подтвердили свои отношения, став предметом внимания СМИ и поклонников.

Ирина Пегова
Фото: commons.wikimedia.org by Геннадий Авраменко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирина Пегова

Как сообщает newsnn.ru, их роман начался в 2023 году, когда они познакомились на съёмках исторического сериала "Царская прививка", в котором Ирина исполнила роль Екатерины II, а Сергей — Григория Орлова. Хотя на экране их персонажи были влюблёнными, реальный роман развивался постепенно и за пределами съёмочной площадки. Пара начала скрывать свои отношения, но слухи о них вскоре начали распространяться.

Как началась история их любви

Первые упоминания о связи Пеговой и Марина появились в 2024 году, когда Ирина начала публиковать в социальных сетях фотографии с большими букетами цветов и фразами, которые намекали на её отношения, однако имя избранника оставалось неизвестным, что только подогревало интерес фанатов. Сергей Марин также не комментировал слухи, но поклонники не могли не заметить схожесть между его внешностью и загадочным "героем" в жизни актрисы.

В мае 2025 года Ирина Пегова официально подтвердила свой роман с Сергеем, после чего они стали появляться вместе на светских мероприятиях. В июле того же года актриса впервые опубликовала совместное фото с любимым. На снимке они были запечатлены в спортивных нарядах, их лица не были полностью видны, но поклонники сразу узнали в одном из них Сергея. В течение последующих месяцев пара продолжала демонстрировать свою близость: например, Ирина поддержала Сергея на фестивале "Пилот" в Иванове, где он получил приз за лучшую актёрскую работу. Также они были замечены вместе на премьере фильма "Август" и на благотворительном мероприятии в ГУМе.

Будущее пары: свадьба или просто счастье вдвоем?

Сергей Марин, комментируя отношения с Ириной, признавался, что влюбился в неё с первого взгляда. Разница в возрасте — 10 лет — не стала препятствием для их отношений. По словам экспертов, Сергей отличается галантностью и умением красиво ухаживать, а Ирина выглядит счастливой и спокойной рядом с ним. Сергей не скрывает восхищения её достоинствами и считает, что у них всё хорошо, однако, когда в одном интервью речь зашла о свадьбе, он предпочёл не спешить с ответом и сказал с улыбкой: "Не провоцируй". Ирина тоже осторожно отзывается о своих отношениях, говоря, что их чувства крепки и им комфортно друг с другом, но они не торопятся с обсуждениями будущего.

Невзирая на скрытность в вопросах личной жизни, актёры не избегают внимания общественности. Множество поклонников выражают свою поддержку и интерес к их отношениям, однако будущее пары остаётся неопределённым, ведь, как замечает сам Сергей, они предпочитают жить настоящим, а не строить гипотезы о будущем.

Итоги

Роман Ирины Пеговой и Сергея Марина продолжает оставаться в центре внимания, привлекая интерес как со стороны поклонников, так и СМИ. Несмотря на определённую закрытость пары, их история всё же вызывает восхищение и заставляет задаваться вопросами о том, что будет дальше.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды
Пьёшь ради пользы — получаешь и риск: что таит чайный гриб помимо пробиотиков
Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси
Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом
Дерево, которое сможет пережить морозы до –40 °C и всё равно даст сладкие плоды
Биотин, масло и стеклянная пилочка — формула здоровых ногтей
Зачем ехать на Лошинь в бархатный сезон: трюфели, лангустины и атмосфера античности
В контейнерах завелась плесень? Срочно сделайте это, и она вас больше не побеспокоит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.