Блогер Ида Галич шокирует: её дочь Таня вникает в произведения Пелевина с молоком матери

2:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич удивила своим подходом к выбору литературы для двухмесячной дочери Тани. Девочка знакомится с произведениями писателя Виктора Пелевина буквально с младенчества.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Книга Виктора Пелевина

Знаменитость рассказала, что её дочь уже косвенно осваивает серьёзную литературу.

"Я почитала эту книгу, когда нашей малышке не было еще и трех недель. И можно смело сказать, что Пелевина принцесса впитывала вместе с молоком матери", — отметила она.

Речь идет о романе Пелевина "Тайны виды на гору Фудзи" (2018 год). По её словам, это оказался "прекрасный литературный старт для маленького человека".

Ида добавила, что вспомнила о своей рубрике #книгиняИда во время неожиданного отпуска.

"Если честно, я в восторге от того, как легко читается эта книга", — призналась блогер, подчеркнув, что долго откладывала пост, потому что "смаковала послевкусие".

По словам Галич, это "остроумное произведение", погружающее в притчу о поиске смысла и счастья в мире, где, как шутит автор, "за деньги можно купить всё, даже духовное просветление".

"Обожаю", — эмоционально резюмировала блогер.

Она подчеркнула, что Пелевин очень тонко высмеивает главный тренд современности — индустрию счастья и саморазвития. Сюжет построен на двух линиях: олигарха Феди, ищущего новый, недостижимый кайф, и его бывшей возлюбленной Тани, чья жизнь превращается в драму о потерянной красоте.

По словам Галич, текст написан в фирменном ироничном стиле писателя. Многих читателей раздражает то, что автор изображает феминизм радикальной сектой, стремящейся к матриархату.

Ида отнеслась к этому с юмором.

"Не знаю, я хихикала. Это же не учебник по современной философии. Это художественная литература", — поделилась смоим мнение звезда Интернета.

Ранее Галич порекомендовала к прочтению роман Анатолия Мариенгофа "Циники". Это захватывающая история о любви на фоне революции.