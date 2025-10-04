Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ИИ жаждет собственного мозга: зачем OpenAI нужны новые чипы прямо сейчас
Овощи, которые никто не любит, превратились в деликатес: секрет сливочного гратена раскрыт
Они преданнее собак и умнее кошек: почему хорек — золотой запас положительных эмоций
Европа и США на рельсах: как спальные купе меняют представление о дальних поездках
Садоводы в панике: укрытия превращают розы в чёрный компост, а весной на месте кустов пустота
Запустил мотор с брелка — и лишился двигателя: как правильно использовать автозапуск, чтобы не укоротить жизнь ДВС
Продавцы квартир массово попадают на штрафы: дело не в жадности, а в одной забытой бумаге
Луна хранит секреты: загадка древней цивилизации, которой 50 000 лет
Сборная Боливии высадилась в Москве: первый удар — по Локомотиву

Блогер Ида Галич шокирует: её дочь Таня вникает в произведения Пелевина с молоком матери

2:09
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич удивила своим подходом к выбору литературы для двухмесячной дочери Тани. Девочка знакомится с произведениями писателя Виктора Пелевина буквально с младенчества.

Книга Виктора Пелевина
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Книга Виктора Пелевина

Знаменитость рассказала, что её дочь уже косвенно осваивает серьёзную литературу.  

"Я почитала эту книгу, когда нашей малышке не было еще и трех недель. И можно смело сказать, что Пелевина принцесса впитывала вместе с молоком матери", — отметила она.

Речь идет о романе Пелевина "Тайны виды на гору Фудзи" (2018 год). По её словам, это оказался "прекрасный литературный старт для маленького человека".

Ида добавила, что вспомнила о своей рубрике #книгиняИда во время неожиданного отпуска.

"Если честно, я в восторге от того, как легко читается эта книга", — призналась блогер, подчеркнув, что долго откладывала пост, потому что "смаковала послевкусие".

По словам Галич, это "остроумное произведение", погружающее в притчу о поиске смысла и счастья в мире, где, как шутит автор, "за деньги можно купить всё, даже духовное просветление".

"Обожаю", — эмоционально резюмировала блогер.

Она подчеркнула, что Пелевин очень тонко высмеивает главный тренд современности — индустрию счастья и саморазвития. Сюжет построен на двух линиях: олигарха Феди, ищущего новый, недостижимый кайф, и его бывшей возлюбленной Тани, чья жизнь превращается в драму о потерянной красоте.

По словам Галич, текст написан в фирменном ироничном стиле писателя. Многих читателей раздражает то, что автор изображает феминизм радикальной сектой, стремящейся к матриархату.

Ида отнеслась к этому с юмором.

"Не знаю, я хихикала. Это же не учебник по современной философии. Это художественная литература", — поделилась смоим мнение звезда Интернета.

Ранее Галич порекомендовала к прочтению роман Анатолия Мариенгофа "Циники". Это захватывающая история о любви на фоне революции.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Наука и техника
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Происшествия
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя

Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.

Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Последние материалы
Луна хранит секреты: загадка древней цивилизации, которой 50 000 лет
Сборная Боливии высадилась в Москве: первый удар — по Локомотиву
Блогер Ида Галич шокирует: её дочь Таня вникает в произведения Пелевина с молоком матери
5 октября: пророк Иона, Болгария и начало бондианы
Этот тренажёр не требует абонемента и заставляет работать мышцы, о которых вы забыли
Оставишь почву голой — весной заплачешь: сидераты делают с землёй то, чего не ждёт ни один сорняк
Пышные вафли и блины получаются только так: универсальный приём для завтрака
Животное — самый честный конкурент экрану: как замена планшета на поводок меняет мозг ребёнка
Искусство переключения: культовые рычаги коробок передач, вошедшие в историю автомобилей
Ваш телевизор будет сиять: этот бюджетный раствор удалит все пятна без разводов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.