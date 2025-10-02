Патриотизм или безумие? Вика Цыганова разбирает песни Mia Boyka для школ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова отреагировала на инициативу депутата Госдумы Михаила Романова, предложившего включить песни Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) в школьную программу.

Певица Мия Бойка
Фото: ВК-аккаунт Мии Бойки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Мия Бойка

Депутат Госдумы призвал изучать некоторые композиции певицы в школах. Он аргументировал эту инициативу тем, что дети желают изучать тех исполнителей, которых они слушают. Он назвал песни Бойко патриотическими, поэтому они, по его мнению, достойны стать частью образовательного процесса. 

По мнению Цыгановой, подобное предложение выглядит странно, особенно если учитывать, что оно исходит от члена комитета по культуре. Она подчеркнула, что у Марии есть лишь несколько треков, которые с натяжкой можно назвать патриотическими. При этом большая часть её творчества, по убеждению певицы, не отличается ни глубиной, ни идеологическим содержанием.

Артистка напомнила, что среди популярных хитов певицы есть композиция "Пикачу", а 1 августа, в период обострения ситуации в отношениях с Азербайджаном, состоялась премьера "патриотичной" песни Бойко "Базовый минимум" со словами:

"А он простой
Из Баку холостой
Квартир есть дорогой
Молодой уже центровой", — привила Цыганова слова спорной композиции.

Цыганова отметила, что речь идёт не о вырванных из контекста примерах, а о характерных текстах, которые легко проверить. По её словам, если идти таким путем, то вскоре можно ожидать предложений включить в школьную программу и творчество Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), в частности, её песню "За деньги — да".

Особое недоумение у певицы вызывает тот факт, что в то время как песни Михаила Круга признаются противоречащими традиционным ценностям, школьникам хотят предложить изучать творчество автора строк: "Пикачу, я c тобой хочу". Цыганова подчеркнула, что здесь комментарии излишни.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
