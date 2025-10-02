Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино

Могилы таких советских актрис, как Саша Лисютина и Светлана Ступак, отражают жизнь и трагедию. Однако места захоронения этих артисток остались забытыми.

Сашу Лисютину, сыгравшую дочь Горбунковых в легендарной комедии "Бриллиантовая рука", называли "белокурым ангелом". Однако, несмотря на успешный дебют, знаменитой актрисой она так и не стала.

"Искушение было, но я хотела работать гримером. И сидела на "Мосфильме", работала, впитывала этот запах, мне все хотелось делать. Но родители были против", — рассказывала женщина в 2011 году.

Позже Лисютина выбрала медицину и сделала карьеру стоматолога. Она вела обеспеченную жизнь, позволяла себе поездки за границу, хорошую машину и дорогие вещи. Но, как выяснилось, у неё были трудности, связанные с психическим здоровьем.

В 2011 году, спустя всего несколько дней после съемок в передаче, где встретилась с "кино-братом" Дмитрием Николаевым, она оказалась в больнице и ушла из жизни.

Её могила находится на Востряковском кладбище. Однако внешний вид захоронения не указывает на то, что здесь покоится юная звезда советского кино.

"Простой крест, буквы облезли, табличка без фото. Рядом с оградкой стоит разобранный памятник родным Александры Лисютиной, который демонтировали для погребения актрисы. Хотя с момента похорон прошло 14 лет, его до сих пор не поставили обратно", — было показано в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия".

Причины, по которым близкие до сих пор не восстановили памятник, остаются неизвестны. Родственники отказались от комментариев. Сам ведущий Андрей Малахов заявил, что вместе с меценатами готов оплатить установку надгробия.

Похожая ситуация сложилась с местом упокоения Светланы Ступак, сыгравшей главную героиню в советской сказке "Пеппи ДлинныйЧулок". Она похоронена в семейной могиле рядом с родственниками, но на табличке указана фамилия Петрова, взятая ею во втором браке.

"Крест высох, качается от любого дуновения", — отметили корреспонденты, посетившие кладбище.

Жизнь Ступак сложилась непросто — она скончалась в возрасте 46 лет от алкоголизма.

"Бухала она по-чёрному, просила меня помочь ей. Буянила в подъезде, консьержку пинала", — рассказал сосед актрисы.

Малахов подчеркнул, что память о таких артистах необходимо сохранять, и призвал установить памятники на их могилах.

Отдельно в передаче затронули и тему захоронения няни поэта Александра Пушкина Арины Родионовны на Смоленском кладбище в Петербурге. Много лет его считали утерянным, пока в архивах не нашли фотографии начала XX века, позволившие определить точное место. Сегодня там лежит большой камень и крест, но таблички нет, из-за чего долгое время невозможно было подтвердить подлинность могилы.

Актриса Яна Поплавская в эфире программы "Малахов" обратилась к Министерству культуры РФ с призывом взять ситуацию под контроль, напомнив, что Пушкин — национальное достояние страны.

