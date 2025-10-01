Филипп Киркоров и Марго Овсянникова: за что на самом деле платит молодая звезда

Певица Марго Овсянникова объяснила, действительно ли она платит Филиппу Киркорову за продвижение в шоу-бизнесе.
Экс-участница "Дома-2" стала гостьей программы "Вопрос ребром" рэпера Басты. Овсянникова, которая стала протеже Филиппа Киркорова, заинтересовала публику своими публичными выходами в свет с королём российской эстрады. Появились слухи о том, что она якобы платит певцу за пиар.
Margo прокомментировала слухи о том, что якобы за каждый совместный выход в свет с Филиппом Киркоровым она платит по 5 миллионов рублей.
Баста был поражён, услышав такую сумму, но сама блондинка категорически отрицает подобные разговоры. По её словам, поп-король "работает за парковку".
"И я не о своей пятой точке, я про машину. А талант не надо парковать ни за сколько, его и так видно. Филипп как раз его заметил", — заявила исполнительница песни "Кукареку".
Ранее Ксения Собчак выразила свой восторг по поводу эпатажного творчества восходящей звезды Марго Овсянниковой.
