Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом

1:14
Шоу-бизнес

Фаворитка Филиппа Киркорова, певица Марго Овсянникова, неожиданно высказалась в адрес телеведущей Ксении Бородиной. Поводом стали их разногласия в социальных сетях, где Марго обнаружила, что Бородина внесла её в чёрный список.

Ксения Бородина
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ксения Бородина

В шоу Басты "Вопрос ребром" Марго рассказала, что блокировка произошла после стремительного роста её аудитории. По словам исполнительницы, в период пика популярности на неё подписывались десятки тысяч человек ежедневно.

"Она заблокировала меня в соцсетях. Её поразил тот факт, что на тот момент на меня подписывались 40 тысяч человек в сутки", — рассказала Марго Овсянникова.

Артистка уверена, что именно резкий рост интереса к её творчеству стал причиной раздражения телеведущей. По её версии, у экс-ведущей шоу "Дом-2" возник вопрос: почему новые подписчики приходят не к ней.

"И она такая: "Почему не на меня?" И заблокировала! Это если сказать как есть", — добавила Марго.

Она подчеркнула, что подобная реакция выглядела для неё странной, ведь блокировка произошла без открытого конфликта или ссор.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
