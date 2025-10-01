Шестая повестка проигнорирована: чем обернётся для рэпера Макана игра с законом

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) оказался в центре громкого скандала. Молодого музыканта обвиняют в систематическом уклонении от военной службы. За последний год он проигнорировал шесть повесток, и теперь ситуация стала критической: по информации СМИ, к нему уже направлена седьмая. Если и она будет проигнорирована, у артиста появится реальный риск оказаться за решёткой.
История началась с первых пропущенных повесток. Сначала многие восприняли это как случайность или недоразумение. Однако когда число уведомлений перевалило за шесть, стало очевидно: речь идёт не об ошибке, а о сознательном отказе.
Как стало известно, документы действительно доставлялись по адресу, где прописан Косолапов, а это значит, что в случае официального разбирательства у следствия будут основания предъявить ему обвинения.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", юрист Юрий Капштык отметил, что ситуация выглядит однозначно.
"Если есть подтверждение, что повестки направлены и получены, то наказание однозначно будет. С другой стороны, возможен вариант, что он явится на призывной пункт и пойдёт служить", — пояснил специалист.
По его словам, речь идёт о статье 328 УК РФ — "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Санкции по ней предусматривают лишение свободы сроком до двух лет.
Эксперт добавил, что Конституция России закрепляет обязанность прохождения военной службы и игнорирование этого требования может сыграть против самого Макана.
