Роман Товстик может лишиться бизнеса: какой план придумали бизнес-партнёры предпринимателя

Шоу-бизнес

Романа Товстика намерены вывести из числа руководителей NL International на фоне скандала, связанного с его разводом и Полиной Дибровой.

Бизнесмен Роман Товстик с женой Еленой Товстик

Издание "Стархит", ссылаясь на данные источников, близких к предпринимателю, сообщает, что партнёры по бизнесу обсуждают возможность выкупа доли Романа Товстика в компании, чтобы избежать репутационных рисков и сохранить стабильность управления.

Совладельцы также недовольны тем, что Товстик, по их мнению, расходовал средства фирмы не по назначению — в частности, на оплату пиар-специалистов и консультантов. Претензии к стилю его руководства высказывались и раньше, однако последняя история стала поводом для решительных действий.

NL International занимается продажей БАДов и средств для снижения веса. Компания была основана более 20 лет назад самим Товстиком совместно с соратниками. "СтарХит" обратился к бизнесмену за комментарием, но он предпочёл не отвечать.

До недавнего времени семья Романа Товстика считалась примерной: его жена родила ему шестерых детей. Однако прошлым летом их брак распался. Предпринимателя уличили в романе с супругой Дмитрия Диброва, и пара не стала это скрывать. Полина открыто рассказала телеведущему о произошедшем и подала на развод:

"Я поняла, что живу в обмане, предаю себя, у меня началось внутреннее разрушение. И я поняла, что не могу жить в обмане, это разрушало меня изнутри. После этого набрала воздух в легкие и все сказала", — вспоминала Диброва.

