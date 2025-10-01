Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моё гражданство — подмостки: почему Чулпан Хаматова больше не чувствует себя своей ни в одной стране

Актриса Чулпан Хаматова уже несколько лет работает и живёт в Латвии. Для неё эта страна стала не просто местом проживания, а новым домом, где рядом семья и сцена. Однако отношение к языку остаётся неоднозначным: латышский актриса считает чужим, а на русском иногда теряет способность сыграть роль.

Чулпан Хаматова
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чулпан Хаматова

"Здесь мой дом, здесь моя семья. Две мои дочери живут со мной в Риге. Как это ни пафосно прозвучит, но моё истинное гражданство — закулисье и подмостки", — призналась Чулпан Хаматова в соцсетях.

Театр как главное гражданство

Слова актрисы ясно показывают, что для неё сцена стала важнее политических и национальных границ. Она воспринимает театр как настоящую родину, где нет необходимости выбирать между паспортами. Хаматова подчёркивает, что именно работа на подмостках даёт ей чувство уверенности.

Латвия как новый дом

Актриса отмечает, что в Риге она чувствует себя комфортно. Здесь рядом дети, здесь строится новая жизнь. Смена страны, несмотря на сложности, открыла для неё новые возможности, но вместе с тем добавила и вызовов — в первую очередь связанных с языком.

"Сегодня я иногда забываю, что играю на чужом языке. Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет", — добавила Чулпан Хаматова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

