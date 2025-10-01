Моё гражданство — подмостки: почему Чулпан Хаматова больше не чувствует себя своей ни в одной стране

Актриса Чулпан Хаматова уже несколько лет работает и живёт в Латвии. Для неё эта страна стала не просто местом проживания, а новым домом, где рядом семья и сцена. Однако отношение к языку остаётся неоднозначным: латышский актриса считает чужим, а на русском иногда теряет способность сыграть роль.
"Здесь мой дом, здесь моя семья. Две мои дочери живут со мной в Риге. Как это ни пафосно прозвучит, но моё истинное гражданство — закулисье и подмостки", — призналась Чулпан Хаматова в соцсетях.
Слова актрисы ясно показывают, что для неё сцена стала важнее политических и национальных границ. Она воспринимает театр как настоящую родину, где нет необходимости выбирать между паспортами. Хаматова подчёркивает, что именно работа на подмостках даёт ей чувство уверенности.
Актриса отмечает, что в Риге она чувствует себя комфортно. Здесь рядом дети, здесь строится новая жизнь. Смена страны, несмотря на сложности, открыла для неё новые возможности, но вместе с тем добавила и вызовов — в первую очередь связанных с языком.
"Сегодня я иногда забываю, что играю на чужом языке. Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет", — добавила Чулпан Хаматова.
