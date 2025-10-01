Тигран Кеосаян о Маргарите Симоньян: последнее признание режиссёра о превращении любви в родство

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Тигран Кеосаян в своём последнем интервью перед смертью раскрыл детали отношений с Маргаритой Симоньян. Беседа состоялась в студии программы Бориса Корчевникова за несколько месяцев до госпитализации кинематографиста.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)

Кеосаян описал мгновенное превращение романтических чувств в родственную связь.

"На третьем, может быть, свидании она стала родственницей. Но при этом не потеряла для меня привлекательности как женщина", — признался режиссёр.

Он подчеркнул, что этот симбиоз сохранялся на протяжении всех лет совместной жизни.

Особое значение в отношениях приобрело восхищение умственными способностями Симоньян.

"Она очень не любит, когда её хвалят", — отметил Кеосаян.

Режиссёр вспомнил, что первоначально знал будущую возлюбленную только по репортажам из Беслана 2004 года.

Тигран Кеосаян скончался после девяти месяцев комы, вызванной обострением сердечных проблем. На похоронах Маргарита Симоньян не смогла сдержать эмоций, что свидетельствовало о глубине переживаний после утраты супруга.