Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фрукт вместо шприца: секрет омоложения после 45 с минимальным риском раздражений и пигментации
Батон у пруда меняет эволюцию: что становится с утками, которые больше не хотят улетать
Напитки против простуды: четыре тёплых рецепта облегчают боль и возвращают организм к жизни
Купил два комплекта шин на дисках: удобство, которое обернётся пустыми расходами
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС

Тигран Кеосаян о Маргарите Симоньян: последнее признание режиссёра о превращении любви в родство

1:12
Шоу-бизнес

Режиссёр Тигран Кеосаян в своём последнем интервью перед смертью раскрыл детали отношений с Маргаритой Симоньян. Беседа состоялась в студии программы Бориса Корчевникова за несколько месяцев до госпитализации кинематографиста.

Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)

Кеосаян описал мгновенное превращение романтических чувств в родственную связь.

"На третьем, может быть, свидании она стала родственницей. Но при этом не потеряла для меня привлекательности как женщина", — признался режиссёр.

Он подчеркнул, что этот симбиоз сохранялся на протяжении всех лет совместной жизни.

Особое значение в отношениях приобрело восхищение умственными способностями Симоньян.

"Она очень не любит, когда её хвалят", — отметил Кеосаян.

Режиссёр вспомнил, что первоначально знал будущую возлюбленную только по репортажам из Беслана 2004 года.

Тигран Кеосаян скончался после девяти месяцев комы, вызванной обострением сердечных проблем. На похоронах Маргарита Симоньян не смогла сдержать эмоций, что свидетельствовало о глубине переживаний после утраты супруга.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС
Спорт утром, днём или вечером: как выбрать время для тренировок без вреда для здоровья
Капитаны песка: стремление к жизни и любви в опасном мире бездомных детей
Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном: что случилось
Тёмные стены рушат стереотипы: приём, который превращает тесную комнату в просторный зал
Космос не рождался холодным: найдено доказательство предварительного нагрева Вселенной до первых звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.