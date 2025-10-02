Как историк моды спас студенток от сутенёров: невероятная история Александра Васильева

Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев поделился удивительной тактикой защиты студенток от сутенёров в Турции, используя стиль и смекалку во время своей поездки.

Фото: Инстаграм Александра Васильева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Историк моды Александр Васильев

Экс-ведущий "Модного приговора" завершил очередной тур по Босфору, отметив тёплый приём. Музеи, дворцы и мечети произвели на его учеников и учениц сильное впечатление — "как манна небесная".

В числе обязательных пунктов поездки в Стамбул — воскресный блошиный рынок в районе Бомонти, где группа нашла много бижутерии, фарфора, вышитых ридикюлей и винтажных репродукций.

Также историк моды организовывал вечерние вылазки с дамами в район панели старого города, где за железными решётками скрываются публичные дома в османских традициях.

Перед посещением таких злачных мест он заставлял студенток одеваться в чёрное, снимать все украшения и оставлять сумочки в номерах. Удивлённые сутенёры, по словам гуру моды, называли их "иранскими женщинами" и не приставали. Васильев шутливо описывает это как "и смех, и грех".

После Стамбула Васильеву предстоят выступления в Тбилиси и Италии.

