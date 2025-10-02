Как историк моды спас студенток от сутенёров: невероятная история Александра Васильева

Историк моды Александр Васильев поделился удивительной тактикой защиты студенток от сутенёров в Турции, используя стиль и смекалку во время своей поездки.
Экс-ведущий "Модного приговора" завершил очередной тур по Босфору, отметив тёплый приём. Музеи, дворцы и мечети произвели на его учеников и учениц сильное впечатление — "как манна небесная".
В числе обязательных пунктов поездки в Стамбул — воскресный блошиный рынок в районе Бомонти, где группа нашла много бижутерии, фарфора, вышитых ридикюлей и винтажных репродукций.
Также историк моды организовывал вечерние вылазки с дамами в район панели старого города, где за железными решётками скрываются публичные дома в османских традициях.
Перед посещением таких злачных мест он заставлял студенток одеваться в чёрное, снимать все украшения и оставлять сумочки в номерах. Удивлённые сутенёры, по словам гуру моды, называли их "иранскими женщинами" и не приставали. Васильев шутливо описывает это как "и смех, и грех".
После Стамбула Васильеву предстоят выступления в Тбилиси и Италии.
