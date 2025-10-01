Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Километровая воронка под морем: что произошло в день, когда астероид ударил по Европе
Эти породы не для новичков: каких собак категорически нельзя заводить без опыта и дисциплины
Золотистые коржи и ананасы в главной роли: закусочный Наполеон ломает стереотипы
Пятиминутная уборка с обманом для глаз: гости решат, что вы трудились часами
Красивые, но смертельно опасные: какие растения на даче могут обернуться для хозяина уголовным делом
Адреналин зашкаливает: список самых опасных дорог мира, которые манят любителей острых ощущений
Водители спорят, а коробка страдает: правда о буксировке автоматов
Россия и Африка на одной волне: что объединяет их в битве за зелёную энергетику
Падающие звёзды над Москвой: когда и где увидеть осенние метеорные потоки

Киркоров снова заговорил о Бузовой — его слова заставят поверить в тайный роман

1:01
Шоу-бизнес

Общение певца Филиппа Киркорова с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой стало настолько тесным, что он испытывает ревность к её совместным проектам с другими артистами. Об этом он рассказал журналистам на премьере короткометражной драмы "Кровикс", передаёт Telegram-канал "Звездач".

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Куда же без Олечки Бузовой… Она ревнует меня к MARGO, и я ревную её к Галустяну. Мы не пишем, мы пообщаемся в FaceTime", — отметил артист.

Их дружба давно вызывает обсуждения у поклонников. Летом внимание СМИ привлёк поцелуй Киркорова и Бузовой на концерте поп-исполнителя Димы Билана. Осенью появились слухи о том, что певец приревновал телеведущую во время съёмок музыкального проекта "Лунные мелодии Кима Брейтбурга". Тогда Бузова отреагировала с юмором и назвала его "ревнушкой".

Сегодня артист только подтвердил, что творческий тандем с Ольгой для него важен не меньше, чем личные отношения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Наука и техника
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Последние материалы
Киркоров снова заговорил о Бузовой — его слова заставят поверить в тайный роман
Эти породы не для новичков: каких собак категорически нельзя заводить без опыта и дисциплины
Золотистые коржи и ананасы в главной роли: закусочный Наполеон ломает стереотипы
Пятиминутная уборка с обманом для глаз: гости решат, что вы трудились часами
Красивые, но смертельно опасные: какие растения на даче могут обернуться для хозяина уголовным делом
Адреналин зашкаливает: список самых опасных дорог мира, которые манят любителей острых ощущений
Водители спорят, а коробка страдает: правда о буксировке автоматов
Россия и Африка на одной волне: что объединяет их в битве за зелёную энергетику
Падающие звёзды над Москвой: когда и где увидеть осенние метеорные потоки
Мифы и правда об антиоксидантах: почему морщины они не уберут, но замедлят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.