Киркоров снова заговорил о Бузовой — его слова заставят поверить в тайный роман

Шоу-бизнес

Общение певца Филиппа Киркорова с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой стало настолько тесным, что он испытывает ревность к её совместным проектам с другими артистами. Об этом он рассказал журналистам на премьере короткометражной драмы "Кровикс", передаёт Telegram-канал "Звездач".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

"Куда же без Олечки Бузовой… Она ревнует меня к MARGO, и я ревную её к Галустяну. Мы не пишем, мы пообщаемся в FaceTime", — отметил артист.

Их дружба давно вызывает обсуждения у поклонников. Летом внимание СМИ привлёк поцелуй Киркорова и Бузовой на концерте поп-исполнителя Димы Билана. Осенью появились слухи о том, что певец приревновал телеведущую во время съёмок музыкального проекта "Лунные мелодии Кима Брейтбурга". Тогда Бузова отреагировала с юмором и назвала его "ревнушкой".

Сегодня артист только подтвердил, что творческий тандем с Ольгой для него важен не меньше, чем личные отношения.