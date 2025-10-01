Дмитрий Быков* заочно приговорён к 7 годам колонии — в чём обвинили писателя

Суд в Москве заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к семи годам колонии и запретил ему на четыре года публиковать материалы в интернете.

Писатель Дмитрий Быков

Литератора обвинили в "распространении ложных сведений" о спецоперации России на Украине, а также в публикациях без пометки "иностранного агента".

Дмитрий Быков* — известный писатель, поэт и публицист, автор биографий Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского в серии "Жизнь замечательных людей". Среди других его произведений — книги "Оправдание", "Истребитель" и сборник стихов "Блаженство".

Ранее он создал совместно с Михаилом Ефремовым проект "Гражданин поэт", в рамках которого актёр читал стихи Быкова*, представлявшие собой сатирические комментарии на современную российскую политику, культуру и общество.

Осенью 2021 года Быков* покинул Россию, в 2022-м открыто выступил против спецоперации на Украине и был признан иностранным агентом. В последние годы он преподаёт в университете США.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** признан Минюстом РФ иностранным агентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Дми́трий Бы́ков: Быков, Дмитрий Львович (род. 1967) — российский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист.

