Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Краско оставил сиделке шарф и очки: что стало с наследством актёра
Вирус может прилететь из-за одного клика: как вовремя распознать угрозу
Посадили куст смородины — а весной собрали ведро ягод: секрет осеннего старта
Когда золото ценилось меньше железа: новая находка переворачивает историю металлургии
Не всё полезно в холода: почему зимний спорт может стать смертельно опасным
Живой товар: кто наживается на контрабанде экзотических животных в России и как это остановить
Иран, Россия и Турция присматриваются: что будет с ураном в Нигере
Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света
В России отменили показ фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь в Каннах: что известно

Дмитрий Быков* заочно приговорён к 7 годам колонии — в чём обвинили писателя

1:38
Шоу-бизнес

Суд в Москве заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к семи годам колонии и запретил ему на четыре года публиковать материалы в интернете.

Писатель Дмитрий Быков
Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Быкова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Писатель Дмитрий Быков

Литератора обвинили в "распространении ложных сведений" о спецоперации России на Украине, а также в публикациях без пометки "иностранного агента".

Дмитрий Быков* — известный писатель, поэт и публицист, автор биографий Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского в серии "Жизнь замечательных людей". Среди других его произведений — книги "Оправдание", "Истребитель" и сборник стихов "Блаженство".

Ранее он создал совместно с Михаилом Ефремовым проект "Гражданин поэт", в рамках которого актёр читал стихи Быкова*, представлявшие собой сатирические комментарии на современную российскую политику, культуру и общество.

Осенью 2021 года Быков* покинул Россию, в 2022-м открыто выступил против спецоперации на Украине и был признан иностранным агентом. В последние годы он преподаёт в университете США.

Ранее сообщалось, что Басманный суд заочно арестовал Бориса Акунина** за призывы к терроризму и фейки об армии. В последнем своём заявлении писатель похвалил лондонский спектакль Александра Молочникова "Чайка".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** признан Минюстом РФ иностранным агентом; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Дми́трий Бы́ков: Быков, Дмитрий Львович (род. 1967) — российский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Наука и техника
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Домашние животные
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Последние материалы
Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света
В России отменили показ фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь в Каннах: что известно
Конфликт на пределе: в Финляндии потребовали срочно начинать мирные переговоры
Дмитрий Быков* заочно приговорён к 7 годам колонии — в чём обвинили писателя
Лекарство или яд? Что скрывают популярные народные методы лечения
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Россиян предупреждают о шестидневке: ноябрь начнётся не с отдыха
Уникальная мордочка как отпечаток пальца: как ИИ узнаёт питомцев на фото и возвращает их домой
Длина не прибавляется, пока кожа головы задыхается: ошибки, которые блокируют рост волос
Балкон вместо зимнего сада: хитрый способ спасти лимон и сохранить урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.