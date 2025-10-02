Скандальная история с родами в туалете: Мария Погребняк встаёт на защиту здравого смысла

Блогер и мать четверых сыновей Мария Погребняк не поверила женщине, родившей и бросившей ребёнка в туалете в Турции.

Почти год прошёл с истории, когда Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете турецкого аэропорта и оставила его в унитазе. Девушка утверждала, что узнала о своей беременности только после родов.

Мария Погребняк поделилась своим мнением по поводу резонансной истории.

"Честно могу сказать, как женщина, которая родила четырёх детей, и первого когда мне исполнилось 19. Ну, невозможно не почувствовать, что ты беременна. Это не только из-за того, что прекращаются месячные, это вообще перестройка всего организма", — написала звезда интернета в своём Telegram-канале.

По её словам, даже при первом визите к врачу беременность сразу заметят. Она увидела в рассказе женщины явные несостыковки. Идея скрытой беременности, по её мнению, просто нереальна.

"Ребёнок толкается, пихается, живот огромный. Тренировочные схватки, молоко, молозиво, грудь увеличивается. Это невозможно не заметить", — отметила Погребняк.

Блогер уверена, что женщина всё понимала, когда оставляла новорождённого младенца в унитазе.

При этом Мария признаёт, что психологическая травма может заставить человека придумывать себе оправдания.

"Я не особо верю в эти раскаивания. Кажется, это больше для того, чтобы избежать наказания", — выразила своё мнение знаменитость.

Погребняк порадовалась тому, что ребёнку удалось выжить, несмотря на случившееся.