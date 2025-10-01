Урбана раскритиковали за развод с Кидман: почему поклонники осуждают певца после 19 лет брака

Австралийский кантри-певец Кит Урбан столкнулся с волной критики после решения о разводе со звездой Голливуда Николь Кидман. Музыкант стал инициатором прекращения 19-летнего брака, что вызвало недовольство поклонников актрисы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Николь Кидман

Как сообщает Daily Mail, пользователи социальных сетей активно выражают поддержку Кидман и осуждают действия Урбана.

"Николь — настоящая красотка. Вам должно быть очень повезло, что у вас такая красотка-легенда", — пишут в комментариях.

Многие вспоминают, что актриса ранее переживала из-за поведения супруга.

30 сентября Николь Кидман официально подала заявление о расторжении брака. В документах указана стандартная формулировка о "непреодолимых разногласиях" как причине развода. По данным источников, знаменитости живут раздельно с начала лета.

Напомним, пара состояла в браке с 2005 года. У Кидман и Урбана двое общих детей — 14-летняя Фэйт Маргарет и Сандей Роуз, которых выносили суррогатные матери. Актриса продолжает заботиться о дочерях, в то время как певец временно проживает отдельно от семьи.