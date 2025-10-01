Урбана раскритиковали за развод с Кидман: почему поклонники осуждают певца после 19 лет брака

Австралийский кантри-певец Кит Урбан столкнулся с волной критики после решения о разводе со звездой Голливуда Николь Кидман. Музыкант стал инициатором прекращения 19-летнего брака, что вызвало недовольство поклонников актрисы.
Как сообщает Daily Mail, пользователи социальных сетей активно выражают поддержку Кидман и осуждают действия Урбана.
"Николь — настоящая красотка. Вам должно быть очень повезло, что у вас такая красотка-легенда", — пишут в комментариях.
Многие вспоминают, что актриса ранее переживала из-за поведения супруга.
30 сентября Николь Кидман официально подала заявление о расторжении брака. В документах указана стандартная формулировка о "непреодолимых разногласиях" как причине развода. По данным источников, знаменитости живут раздельно с начала лета.
Напомним, пара состояла в браке с 2005 года. У Кидман и Урбана двое общих детей — 14-летняя Фэйт Маргарет и Сандей Роуз, которых выносили суррогатные матери. Актриса продолжает заботиться о дочерях, в то время как певец временно проживает отдельно от семьи.
Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.