Блондинка или рыжая? Памела Андерсон удивила всех смелым решением — мнение Собчак

Звезда Голливуда Памела Андерсон появилась на неделе моды в Милане с новым цветом волос. Это сразу породило обсуждения о том, какой образ больше подходит знаменитости.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Памела Андерсон

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фото Андерсон, которая перекрасила цвет волос. Журналистка считает, что блонд актрисы уже прочно вжился в её образ. Перемены имиджа звезды сериала "Спасатели Малибу", по мнению Ксении, слишком радикальны.

"Последний бастион пал: Памела Андерсон, которая была синонимом блондинок наряду с Мэрилин Монро, теперь рыжая. Что дальше? Григорий Лепс перестанет носить черные очки, а Михаил Шуфутинский сбреет бороду?" — выразила Собчак своё мнение.

Подписчики согласились с Ксенией и отметили, что Андерсон уже сама по сути является синонимом слова блондинка. За годы популярности звезда выстроила вокруг себя настоящую вселенную блонда с платиновыми локонами.

Уточнения

Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — канадская и американская актриса, фотомодель.

