Иван Краско оставил сиделке шарф и очки: что стало с наследством актёра

Шоу-бизнес

Сиделка Дарья, ухаживавшая за актёром Иваном Краско в последние годы его жизни, рассказала о скромных памятных подарках от народного артиста.

Иван Краско
Фото: Mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иван Краско

По её словам, в наследство ей достались только личные вещи — шарф и очки.

"Я просто делала свою работу — ухаживала за пожилым человеком, кормила его. А остальное, всё, что касается денег, наследства, мы никогда с ним не обсуждали", — пояснила Дарья.

В интервью kp.ru женщина подчеркнула, что считала бы кощунством просить что-либо у актёра за свою помощь.

При этом основное имущество Краско перешло к другим наследникам. Квартира в центре Санкт-Петербурга была записана на экс-возлюбленную актёра, художницу и поэтессу Наталью Вяль, и двоих детей. Также в состав наследства вошёл земельный участок в посёлке Вартемяги.

Дарья отметила, что ухаживала за Краско бескорыстно и не предъявляла претензий к распределению собственности. Для неё главным остаются человеческие воспоминания и несколько личных вещей, напоминающих о народном артисте.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
