Темница для гения? Дуров раскрыл жуткие подробности пребывания в французской тюрьме

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскрыл подробности своего задержания во Франции в августе 2024 года.
В интервью блогеру Лексу Фридману предприниматель описал условия содержания под стражей.
"Маленькая камера без окон, узкая кровать из бетона. Просидел там почти четверо суток", — сообщил Дуров.
По его словам, всё это время французские полицейские проводили допросы о принципах работы мессенджера.
Основатель Telegram также заявил о давлении со стороны французских спецслужб. Перед выборами в Молдавии осенью 2024 года разведка потребовала заблокировать ряд каналов под предлогом борьбы с вмешательством в избирательный процесс. После выполнения требований, как утверждает Дуров, спецслужбы дали понять, что помогли в его судебном деле.
Напомним, задержание предпринимателя произошло в парижском аэропорту Ле-Бурже. Суд назначил залог в размере пяти миллионов евро и запретил покидать территорию Франции. Ограничения на выезд были сняты только в июле 2025 года после почти года судебного надзора.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.