Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снежный капкан: Эмма Томпсон взрывает экран в триллере, где выживание — единственная ставка
Осень засыпает грядки одеялом: чем укрыть землю, чтобы весной она проснулась сильнее
Купил современный Haval — а потом пожалел: как M6 ценят за надёжность, а Jolion рискует подвести в самый неожиданный момент
Путешествие без лишних суток в пути: что приготовили новые рейсы из России для каникул и отдыха
Под маской царя зверей скрывается другая Африка: мир львов, о котором молчат
Есть выход: как Европа планирует избавиться от газовой зависимости
Ошибки на собеседовании: что лишает кандидата шанса на работу
Космическая химерa: Хаббл показал галактику, в которой сошлись прошлое и будущее
Миллионы к цене прибавят не всем: названы премиальные авто, которые переживут ноябрь без подорожания

Темница для гения? Дуров раскрыл жуткие подробности пребывания в французской тюрьме

1:15
Шоу-бизнес

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскрыл подробности своего задержания во Франции в августе 2024 года.

Павел Валерьевич Дуров
Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Павел Валерьевич Дуров

В интервью блогеру Лексу Фридману предприниматель описал условия содержания под стражей.

"Маленькая камера без окон, узкая кровать из бетона. Просидел там почти четверо суток", — сообщил Дуров.

По его словам, всё это время французские полицейские проводили допросы о принципах работы мессенджера.

Основатель Telegram также заявил о давлении со стороны французских спецслужб. Перед выборами в Молдавии осенью 2024 года разведка потребовала заблокировать ряд каналов под предлогом борьбы с вмешательством в избирательный процесс. После выполнения требований, как утверждает Дуров, спецслужбы дали понять, что помогли в его судебном деле.

Напомним, задержание предпринимателя произошло в парижском аэропорту Ле-Бурже. Суд назначил залог в размере пяти миллионов евро и запретил покидать территорию Франции. Ограничения на выезд были сняты только в июле 2025 года после почти года судебного надзора.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
История вкуса начинается с парадокса: нелюбимый сорт породил культовый Шардоне Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Последние материалы
Сравнения неизбежны? Добронравовы рассказали о плюсах и минусах известной фамилии в актёрской профессии
Фрукт побеждает болезнь века: как манго помогает при преддиабете
Туристы думают, что видят сон: 5 рек, где природа устроила настоящее шоу
Нефтяная интрига осени: альянс обсуждает резкий рост добычи — Россия в центре событий
Белка не хватило — кожа дряблая: ошибка в питании старит лицо быстрее морщин
Эмигрантский триумвират: почему Акунин* хвалит лондонскую Чайку Молочникова с Бурковским в главной роли
Будапешт готов открыть огонь: Венгрия предупредила российские дроны
Тёплый плед или ночной охранник? Зачем кошка веками выбирает место у ног хозяина
Ремонт под ключ может обернуться кошмаром: одна деталь в договоре выдаст мошенников с головой
Разбитые сердца Голливуда: эти четыре романа музыкантов и актёров закончились крахом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.