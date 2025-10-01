Зеленский – другой человек: Татьяна Лазарева* высказалась о трансформации бывшего соведущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:33
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* в интервью украинской журналистке Алесе Бацман рассказала о своём восприятии карьеры Владимира Зеленского.

Татьяна Лазарева
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Лазарева

Беседа состоялась на YouTube-канале, где знаменитость поделилась личными наблюдениями.

"Ещё когда он только стал президентом, это было очень любопытно. Как-то свежо, что мне дико нравилось! Я прямо за него переживала и радовалась", — призналась Лазарева.

Она отметила, что изначально наблюдала за коллегой с человеческой, а не политической точки зрения.

Особый интерес телеведущей вызвала теория о трансформирующем влиянии власти на человека. Лазарева изучала, сможет ли Зеленский изменить систему или станет её частью. 

Со временем восприятие знаменитости изменилось. Лазарева констатировала завершение "хихонек-хахонек" и переход к серьёзному отношению.

"Теперь это совсем другой человек. Я смотрю на него с очень большим сочувствием и очень большой надеждой", — подчеркнула телеведущая.

На вопрос о возможном аналогичном сценарии в России Лазарева ответила аналитически. Она предположила, что для успешного лидерства важны не профессиональные корни, а конкретные качества.

Она отметила, что президентом должен быть "какой-то крепкий хозяйственник".

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
