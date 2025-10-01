Зеленский – другой человек: Татьяна Лазарева* высказалась о трансформации бывшего соведущего

Телеведущая Татьяна Лазарева* в интервью украинской журналистке Алесе Бацман рассказала о своём восприятии карьеры Владимира Зеленского.
Беседа состоялась на YouTube-канале, где знаменитость поделилась личными наблюдениями.
"Ещё когда он только стал президентом, это было очень любопытно. Как-то свежо, что мне дико нравилось! Я прямо за него переживала и радовалась", — призналась Лазарева.
Она отметила, что изначально наблюдала за коллегой с человеческой, а не политической точки зрения.
Особый интерес телеведущей вызвала теория о трансформирующем влиянии власти на человека. Лазарева изучала, сможет ли Зеленский изменить систему или станет её частью.
Со временем восприятие знаменитости изменилось. Лазарева констатировала завершение "хихонек-хахонек" и переход к серьёзному отношению.
"Теперь это совсем другой человек. Я смотрю на него с очень большим сочувствием и очень большой надеждой", — подчеркнула телеведущая.
На вопрос о возможном аналогичном сценарии в России Лазарева ответила аналитически. Она предположила, что для успешного лидерства важны не профессиональные корни, а конкретные качества.
Она отметила, что президентом должен быть "какой-то крепкий хозяйственник".
* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
