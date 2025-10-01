Мама Сергея Жукова в больнице: что известно о состоянии родительницы лидера группы Руки вверх

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков находится рядом со своей больной матерью Лилией Жуковой. Эту информацию подтвердил его PR-директор Пётр Шекшеев.

Певец Сергей Жуков с мамой
Фото: Инстаграм Сергея Жукова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Сергей Жуков с мамой

Он добавил, что не может комментировать состояние здоровья женщины. Директор музыканта лишь отметил, что она действительно госпитализирована, а Сергей находится рядом с ней, пишет NEWS.ru.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что 72-летняя мать артиста была экстренно госпитализирована с нарушением кровообращения в задних отделах головного мозга. По данным канала, певец лично доставил её в больницу.

27 августа этого года Жуков трогательно обращался к родительнице в честь её дня рождения, публикуя фотографии мамы-педагога в молодости.

"Мамулечка, спасибо тебе за всю твою теплоту, нежность, заботу, ласку и любовь! Теперь не только я, но и все твои внуки ощущают твое тепло, когда ты рядом с нами!" — писал артист.

Ранее сообщалось, как Жуков покорял сердце будущей жены Регины Бурд.

На данный момент подробности состояния здоровья Лилии Наильевны остаются неизвестными.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
