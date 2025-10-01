Технические неполадки и анекдот: Шаман пытался развеселить публику, но стендап провалился

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Публика не оценила анекдот, который певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал зрителям со сцены.

Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман

В Сети появилось видео, на котором Шаман решил развлечь публику анекдотом. Из-за технический неурядиц артист был вынужден удерживать внимание зала, пока инженеры сцены решали проблемы.

Дронов рассказал остроту про отца и дочь. Девушка в анекдоте объявила отцу, что выходит замуж за певца. Родитель воспротивился выбору дочери, отметив, что все артисты — извращенцы. Он попросил у наследницы билет на концерт, чтобы своими глазами увидеть потенциального жениха.

Вернулся мужчина с концерта полностью успокоенный. Он сказал, что девушка может без опаски выходить за избранника замуж, так как он не певец.

Публика отреагировала на юмор кумира слабым смешком. Слушатели посчитали, что стендап-комик из исполнителя хита "Я русский" неважный.

Ранее общественному активисту Виталию Бородину не понравилось создание Шаманом партии "Мы", которую он подарил своей избраннице Екатерине Мизулиной в честь её дня рождения.