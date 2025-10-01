Сергей Лазарев и Варя Щербакова: искры флирта и неожиданные признания в эфире

В новом выпуске шоу "В гостях у Вари" с Сергеем Лазаревым певец и ведущая устроили романтический вечер на глазах у зрителей.

Фото: ВК-аккаунт Сергей Лазарева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стендап-комик Варвара Щербакова и певец Сергей Лазарев

Новый выпуск шоу "В гостях у Вари" подарил зрителям яркие эмоции: его героем стал Сергей Лазарев. Для ведущей этот эпизод оказался особенно значимым — Варвара Щербакова давно восхищается артистом и даже оформила студию его плакатами. Она тщательно продумала образ: выбрала чёрное платье с открытыми плечами и сделала эффектную укладку.

Усилия не остались незамеченными. 42-летний певец обратил внимание на татуировку ведущей в области декольте.

"У тебя есть тату? Только на груди? А полностью можешь показать?" — с интересом поинтересовался Лазарев. На что Варя с улыбкой ответила: "Да, потом. За кадром. Я что, сплю?"

На этом лёгкий флирт не закончился. Во время шуточного гадания певец неожиданно произнёс: "Светит ли мне что-нибудь с Варей?" Ведущая, конечно, не упустила момент — и предложила Сергею протестировать на ней массажёр для головы. Тот охотно согласился: усадил фанатку в кресло и сделал ей массаж плеч, от чего Щербакова призналась, что не верит происходящему.

Но самым неожиданным моментом стал эксперимент коллег по "Женскому форуму". Они попросили Лазарева выполнить отжимания над лежащей Варей и осыпать её поцелуями в щёку.

"Мать это видела! Жизнь прожита не зря. Можно водки?" — отреагировала Щербакова.

Тем не менее, у Варвары уже есть возлюбленный — стендап-комик Михаил Лавров. Долгое время пара скрывала отношения, не желая делиться личным. Но в одном из интервью Варя призналась, что роман развивается и может привести к свадьбе.

"В моей жизни появился мужчина, который меня принял такой, какая я есть, и не хочет меня менять. Я очень ему благодарна. До него все мужчины, с которыми я встречалась, хотели меня изменить, спрашивали, могу ли я похудеть", — делилась она.

Щербакова счастлива, что встретила человека, понимающего её образ жизни и творческую занятость.