Рублевский особняк против двушки в Свиблово: чем завершился раздел имущества семьи Товстик

Похоже, многомесячные имущественные разбирательства между экс-супругами Романом и Еленой Товстик подошли к финалу. Они смогли достигнуть договорённости по поводу главных объектов собственности.

Фото: Вк-аккаунт Елены Товстик by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бизнесмен Роман Товстик с женой Еленой Товстик

Что получила Елена

Экс-жена миллиардера оставила за собой роскошный особняк площадью 820 кв. м на Рублевке, стоимость которого оценивается примерно в 700 миллионов рублей. Дом расположен в элитном подмосковном посёлке Борки — всего в 17 километрах от МКАД. Участок занимает почти 22 сотки.

Особняк оборудован всем необходимым для комфортной жизни большой семьи: просторные детские и гостевые комнаты, гостиная, отдельный бассейн, несколько спален. Это скорее загородный комплекс с развитой инфраструктурой вокруг — магазинами, ТРК и частной школой, чем "деревня" в привычном понимании.

По словам адвоката Елены, на этом борьба за имущество не заканчивается. Женщина намерена продолжить судебные процессы за зарубежную недвижимость — речь идёт об объектах на Кипре, в Италии и Турции.

Что осталось у Романа

На фоне элитного особняка в Борках собственность самого Романа выглядит куда скромнее. По данным его представителей, официально за ним числится двухкомнатная квартира в районе Свиблово площадью 46 кв. м. Рыночная стоимость такой недвижимости сегодня — около 9 миллионов рублей.

Тем не менее, основное богатство предпринимателя связано не с жильём, а с бизнесом. Товстик является сооснователем компании NL, которая в начале 2000-х начинала с продаж БАДов, а сейчас превратилась в многомиллиардную корпорацию.

Скандалы и слухи

Недавно в СМИ появилась информация, что бизнесмен приобрёл для новой избранницы, блогера Полины Дибровой, особняк на Рублевке стоимостью 141 миллион рублей. Однако сама Полина предоставила телеведущему Андрею Малахову выписку из "Госуслуг", где значится лишь квартира, купленная в ипотеку для её старшего сына.

Семейная драма

Роман и Елена прожили в браке более двадцати лет. Предприниматель признавался, что мысли о разводе появились у пары ещё в прошлом году, но тогда семья не распалась из-за беременности Елены. Однако в итоге даже рождение шестого ребёнка не спасло союз.

Весной Товстик начал встречаться с Дибровой. В интервью она откровенно призналась: к мужу испытывала лишь дружеские чувства и честно сообщила ему об этом, тогда как Роману ответила взаимностью.

Елена, несмотря на обиду, не скрывает: она по-прежнему любит бывшего мужа и готова принять его обратно, если он решит вернуться. Женщина подчёркивает, что вложила в брак лучшие годы, поддерживала супруга, помогала ему в карьере и подарила наследников, а взамен получила измену с близкой подругой.

Сейчас многодетная мать проходит реабилитацию за границей после операции по восстановлению разорвавшегося грудного импланта.