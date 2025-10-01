Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Вас оставят без квартиры по закону: как застройщики маскируют финансовые ловушки под легальные схемы
Когда шугаринг — как танец на иголках: депиляция перестаёт быть пыткой, если сделать всё иначе
Животное стало вялым и отказалось от еды: даже один необычный звук может говорить о проблемах
Осенний ритуал садовода: пять шагов к плодородию без химии — простая формула богатой весны
Хакер под прицелом: Wi-Fi теперь способен указать на злоумышленника — оружие против скрытых атак
Кимчи внесено в наследие ЮНЕСКО: что делает его символом Кореи и суперфудом мира
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса

Рублевский особняк против двушки в Свиблово: чем завершился раздел имущества семьи Товстик

3:18
Шоу-бизнес

Похоже, многомесячные имущественные разбирательства между экс-супругами Романом и Еленой Товстик подошли к финалу. Они смогли достигнуть договорённости по поводу главных объектов собственности.

Бизнесмен Роман Товстик с женой Еленой Товстик
Фото: Вк-аккаунт Елены Товстик by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бизнесмен Роман Товстик с женой Еленой Товстик

Что получила Елена

Экс-жена миллиардера оставила за собой роскошный особняк площадью 820 кв. м на Рублевке, стоимость которого оценивается примерно в 700 миллионов рублей. Дом расположен в элитном подмосковном посёлке Борки — всего в 17 километрах от МКАД. Участок занимает почти 22 сотки.

Особняк оборудован всем необходимым для комфортной жизни большой семьи: просторные детские и гостевые комнаты, гостиная, отдельный бассейн, несколько спален. Это скорее загородный комплекс с развитой инфраструктурой вокруг — магазинами, ТРК и частной школой, чем "деревня" в привычном понимании.

По словам адвоката Елены, на этом борьба за имущество не заканчивается. Женщина намерена продолжить судебные процессы за зарубежную недвижимость — речь идёт об объектах на Кипре, в Италии и Турции.

Что осталось у Романа

На фоне элитного особняка в Борках собственность самого Романа выглядит куда скромнее. По данным его представителей, официально за ним числится двухкомнатная квартира в районе Свиблово площадью 46 кв. м. Рыночная стоимость такой недвижимости сегодня — около 9 миллионов рублей.

Тем не менее, основное богатство предпринимателя связано не с жильём, а с бизнесом. Товстик является сооснователем компании NL, которая в начале 2000-х начинала с продаж БАДов, а сейчас превратилась в многомиллиардную корпорацию.

Скандалы и слухи

Недавно в СМИ появилась информация, что бизнесмен приобрёл для новой избранницы, блогера Полины Дибровой, особняк на Рублевке стоимостью 141 миллион рублей. Однако сама Полина предоставила телеведущему Андрею Малахову выписку из "Госуслуг", где значится лишь квартира, купленная в ипотеку для её старшего сына.

Семейная драма

Роман и Елена прожили в браке более двадцати лет. Предприниматель признавался, что мысли о разводе появились у пары ещё в прошлом году, но тогда семья не распалась из-за беременности Елены. Однако в итоге даже рождение шестого ребёнка не спасло союз.

Весной Товстик начал встречаться с Дибровой. В интервью она откровенно призналась: к мужу испытывала лишь дружеские чувства и честно сообщила ему об этом, тогда как Роману ответила взаимностью.

Елена, несмотря на обиду, не скрывает: она по-прежнему любит бывшего мужа и готова принять его обратно, если он решит вернуться. Женщина подчёркивает, что вложила в брак лучшие годы, поддерживала супруга, помогала ему в карьере и подарила наследников, а взамен получила измену с близкой подругой.

Сейчас многодетная мать проходит реабилитацию за границей после операции по восстановлению разорвавшегося грудного импланта.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе
Поролон вместо шума: хитрость производителей, которая добирается и до гаражей
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса
Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать
Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России
Рублевский особняк против двушки в Свиблово: чем завершился раздел имущества семьи Товстик
Сорняки капитулируют без боя: садоводы нашли способ, который работает дольше гербицидов
Миллионы микробов устраивают вечеринку прямо на вашей губке: вот как их разогнать
План века по-американски: гигант-невидимка вместо эскадрильи F-35
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.